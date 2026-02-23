Palmeiras, Flamengo e São Paulo seguem 100% no Brasileirão Feminino; veja classificação
Segunda rodada terminou nesta segunda (23)
A 2ª rodada do Brasileirão Feminino teve fim na noite desta segunda-feira (23), com a vitória do São Paulo diante do Bahia por 2 a 1. Palmeiras, Flamengo e o Tricolor Paulista seguem com 100% de aproveitamento na competição.
O Verdão foi até o Sul e bateu o Grêmio por 2 a 1, mostrando força mesmo fora de casa. Com seis pontos e impressionantes cinco gols de saldo, o time alviverde assume a liderança e já desponta como um dos favoritos nesta primeira fase.
O Flamengo também fez valer o mando e superou o Bragantino por 4 a 2, em jogo movimentado. O ataque rubro-negro segue afiado, com cinco gols marcados em dois jogos, embalando o time na briga pela ponta.
Já o São Paulo venceu o Bahia por 2 a 1, em Cotia, e mantém o embalo perfeito. A equipe tricolor mostra equilíbrio e eficiência para fechar a rodada colada nas líderes.
Empates da rodada
Quem também segue invicto é o Cruzeiro, que empatou por 1 a 1 com o Santos. O mesmo aconteceu com Corinthians e Fluminense, que ficaram no 2 a 2 em um dos duelos mais agitados da rodada.
A Ferroviária venceu o Botafogo por 2 a 1, enquanto o Internacional bateu o América-MG por 2 a 0 fora de casa. Já Juventude e Atlético-MG ficaram no 0 a 0, e Vitória e Mixto-MT empataram por 2 a 2.
Na parte de baixo, o Grêmio, o Bahia e o América-MG ainda não pontuaram e ligam o sinal de alerta neste início de campeonato.
Classificação do Brasileirão Feminino
- Palmeiras – 6 pts | SG +5
- Flamengo – 6 pts | SG +3
- São Paulo – 6 pts | SG +2
- Cruzeiro – 4 pts | SG +2
- Corinthians – 4 pts | SG +1
- Santos – 4 pts | SG +1
- Fluminense – 4 pts | SG +1
- Internacional – 3 pts | SG +1
- Bragantino – 3 pts | SG 0
- Botafogo – 3 pts | SG 0
- Ferroviária – 3 pts | SG -1
- Mixto-MT – 1 pt | SG -1
- Vitória – 1 pt | SG -1
- Juventude – 1 pt | SG -1
- Atlético-MG – 1 pt | SG -1
- Grêmio – 0 pt | SG -2
- Bahia – 0 pt | SG -3
- América-MG – 0 pt | SG -6
