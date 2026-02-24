menu hamburguer
Futebol Feminino

Esportes da Sorte segue no feminino do Corinthians, mas espaço pode mudar; entenda

Casa de apostas renovou com o Timão até dezembro de 2029

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 24/02/2026
16:13
Corinthians Feminino já arrecadou mais de seis milhões em 2025 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraCamisa do Corinthians feminino com logo do Esportes da Sorte. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O Esportes da Sorte vai continuar como patrocinador máster do futebol feminino do Corinthians após a renovação de contrato até dezembro de 2029. O novo acordo prevê investimento estimado em R$ 150 milhões por ano para o clube, com possibilidade de aumento por metas, e mantém a marca no principal espaço da camisa. Ainda assim, existe a chance de mudança: caso o clube consiga um patrocínio mais vantajoso para o feminino, a empresa pode ser remanejada para outra área do uniforme, segundo informação confirmada pelo Lance!.

Desde o início da parceria, em 2024, a marca esteve presente em ações com jogadoras e comissão técnica, além de ativações com torcedores e presença nos uniformes de jogo e treino. Pelo novo contrato, os valores serão administrados pelo Corinthians, sem divisão obrigatória por departamento, o que abre margem para ajustes na estratégia comercial do futebol feminino ao longo dos próximos anos.

— Renovar com o Corinthians até 2029 reafirma nossa confiança em uma instituição que representa, como poucas, a pluralidade do brasileiro e a paixão pelo futebol. É uma parceria estratégica para o Esportes da Sorte, que fortalece nossa conexão com a torcida e amplia as possibilidades de construção de marca por meio de experiências, inovação e entregas mais completas. Seguimos juntos com responsabilidade e visão de longo prazo — afirmou Darwin Filho, CEO do Grupo Esportes Gaming Brasil, detentor da marca Esportes da Sorte.

Para a empresa, a renovação consolida um relacionamento contínuo com um dos clubes mais populares do país e reforça sua estratégia de presença consistente no futebol brasileiro, com foco em engajamento, reputação e construção institucional.

— Esta renovação reflete o modelo de parceria que buscamos desenvolver, com visão de longo prazo, entregas consistentes e geração de valor para ambos os lados. Ao longo do último ciclo, a parceria contribuiu para um ano de bom desempenho esportivo do clube, com conquistas expressivas no futebol masculino e feminino. Neste novo ciclo, a parceria se consolida definitivamente como um case de sucesso de patrocínio master no futebol brasileiro — destacou Marcela Campos, vice-presidente do grupo.

Corinthians campeão do Brasileirão Feminino 2025 diante do Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Corinthians campeão do Brasileirão Feminino 2025 diante do Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

