Fluminense acerta renovações e inicia planejamento para 2026

O Fluminense confirmou duas renovações importantes para a próxima temporada. A lateral Sorriso assinou novo contrato e seguirá no clube até o fim de 2027, enquanto a zagueira Gislaine estendeu o vínculo até o fim de 2026.

Outra estratégia do Tricolor das Laranjeiras tem sido olhar para a base. Recentemente, a meia Adrielly, destaque do sub-20, ganhou valorização contratual.

Outra mudança já confirmada para a próxima temporada é a do local de treinamento. A equipe sairá do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras (CTVL), em Xerém, e passará a treinar no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), conforme antecipado pelo Lance! e oficializado pelo clube.

Antes do fim da temporada, a equipe ainda tem a decisão contra o Flamengo, nesta sexta-feira (21), às 21h, no Estádio Luso Brasileiro.

Trajetórias no Fluminense

Sorriso chegou no início de 2024 e soma 60 partidas, três gols e posição entre as atletas com mais jogos pelo time. Ela falou sobre a decisão.

— Estou muito feliz com a renovação. A identificação que criei com o clube é muito grande e me sinto feliz por continuar fazendo parte desse clube. Tenho muitas expectativas para a próxima temporada e quero ajudar o Fluminense em todas as competições. Traremos muitas alegrias para o torcedor tricolor — disse.

A capitã vai para a terceira temporada consecutiva no clube e já soma 77 partidas e seis gols, marca que a coloca como a atleta com mais jogos na história do futebol feminino do Fluminense. A defensora comentou a continuidade no projeto.

— Fico muito feliz em seguir por mais uma temporada vestindo a camisa do Fluminense. É um clube que me acolheu bem e me identifico com o projeto e com o grupo. As expectativas são as melhores possíveis e os objetivos são claros: seguir evoluindo, ajudando a equipe e colocar o Fluminense no mais alto das conquistas — afirmou.

As duas renovações fazem parte do planejamento do clube para manter a base que disputou o Brasileirão A1 e o Campeonato Carioca. Outras renovações serão anunciadas até o fim da temporada.