A atacante Brendha Patrícia, nova contratação do Coritiba e ex-Avaí Kindermann, estreou com o pé direito no Paranaense Feminino. Ela marcou dois gols na vitória do Coxa diante do Novo Mundo, no Couto Pereira, no último domingo (16).
— É uma alegria imensa viver tudo isso que estou passando. Fazendo gols, conquistando títulos e jogando futebol, que é o que mais amo. Cheguei ao Coritiba para somar, e vamos trabalhar muito para buscar esse estadual — define a jogadora.
O Coritiba volta a campo contra o Patriotas, no próximo domingo (23), no CT Bayard Osna, às 15h30 (horário de Brasília).
Entenda formato do Campeonato Paranaense Feminino 2025
O Campeonato Paranaense Feminino de 2025 começou neste mês com a participação de Coritiba, Toledo, Patriotas e Novo Mundo. A primeira fase é em turno único, e os dois melhores avançam à final, que será disputada em jogos de ida e volta.
Na Rodada 1, no dia 9 de novembro, o Coritiba venceu o Toledo por 5 a 0 e iniciou a competição na liderança. No outro jogo, o Novo Mundo superou o Patriotas por 3 a 2.
A Rodada 2, disputada em 16 de novembro, teve nova vitória do Coritiba, que fez 8 a 0 no Novo Mundo. No segundo confronto do dia, Patriotas e Toledo empataram em 0 a 0.
A Rodada 3, marcada para 23 de novembro, vai definir os dois finalistas. O Toledo enfrenta o Novo Mundo, e o Coritiba enfrenta o Patriotas. O Coritiba tem a melhor campanha até aqui, enquanto Novo Mundo, Patriotas e Toledo chegam à última rodada com chances de classificação.
A final será entre primeiro e segundo colocados da primeira fase, em dois jogos, com datas a serem divulgadas pela Federação Paranaense.
