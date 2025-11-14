Pelo jogo de ida da final do Carioca Feminino, Fluminense e Flamengo empataram sem gols no Estádio Moça Bonita, nessa sexta-feira (14). Com isso, a decisão segue aberta para o jogo de volta, no dia 21, também sexta, no Luso Brasileiro.

Como foi o Fluminense x Flamengo

Primeiro tempo

O jogo começou em alta intensidade e um quê de nervosismo, ocasionando muitas perdas de posse por erros de passe no meio de campo - o que persistiu pelos 90 minutos. O Flu assustou logo no primeiro lance em bola esticada que ficou nas mãos de Vivi Holzel. Depois, Monalisa cruzou na área e Gislaine fez o corte, quase acertando a própria meta, mas Cláudia reagiu a tempo. Poucos minutos depois, Duda Rodrigues subiu ao ataque pela direita e finalizou por cima do gol.

O Fluminense respondeu com boa roubada de bola de Lelê, na entrada da área, que tocou de calcanhar Kamilla bater travada pela marcação. A melhor chance veio aos 15 minutos. Depois de recuperar a bola no meio de campo, Chú encontrou Lelê, que arrastou e bateu para a defesa de Vivi.

A partir da metade do primeiro tempo o Flamego melhorou no jogo e começou a subir mais ao ataque, acionando Monalisa e Duda Rodrigues, pela esquerda, jogando nas costas da lateral Sorriso. Mesmo com a superioridade rubro-negra, o Tricolor voltou a assustar em finalização de Chú, que saiu pelo lado esquerdo de Vivi.

Lelê, do Fluminense, e Jucinara, do Flamengo, na final do Carioca Feminino (Foto: Marina Garcia/FFC)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Fluminense voltou a equilibrar o jogo. A primeira e melhor chance do Flamengo foi aos 10, em cruzamento de Duda Rodrigues para Jucinara, que cabeceou firme para a defesa de Cláudia. Poucos minutos depois, Cristiane ficou perto de abrir o placar ao desviar lançamento na pequena área, mas a bola saiu em tiro de meta.

Aos 20 minutos o Tricolor voltou a ameaçar o gol rubro-negro em boa jogada de Lurdinha com Chú, que bateu desequilibrada. Mesmo com a boa chance do rival, o Fla manteve o controle do jogo, tendo mais posse e volume. Aos 33, Jucinara recebeu novo cruzamento na segunda trave e acertou Keké, que estava marcando de perto.

Nos acréscimos, o Rubro-Negro ficou perto de tirar o zero do marcador. Mariana fez boa jogada pelo meioe e abriu com Fernanda, que invadiu a área, limpou a marcação e chutou cruzado. Gislaine, capitã tricolor, fez o corte providencial, mas a bandeirinha assinalou o impedimento na jogada.

FINAL, IDA - CARIOCA FEMININO

FLUMINENSE X FLAMENGO

➡️ Data e horário: Sexta-feira, 14 de novembro, às 20h30;

🏟️ Local: Estádio Moça Bonita;

🚩 Arbitragem: Jenifer Alves da Silva; Nayra da Cunha Nunes e Karolaynne da Conceição Martins Garcia;

🏁 VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

🟨 Amarelos: Raquel (Flu), Djeni (Fla), Thaisa (Fla), Gláucia (Fla)

⚽ Gols:

Fluminense (Técnico: Saulo Silva): Cláudia, Keké, Gislaine, Cotrim, Sorriso, Claudinha, Xerife (Gabi Louvain), Raquel, Kamilla (Lurdinha), Chú (Verônica) e Lelê (Cacau).

Flamengo (Técnico: Celso Silva): Vivi Holzel, Monalisa (Flávia Motta), Núbia, Agustina, Jucinara, Thaisa (Leidiane), Djeni (Mariana), Ju Ferreira, Gláucia (Fernanda), Duda Rodrigues e Cristiane.