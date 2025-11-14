O campeão do Paulistão Feminino 2025 vai levar 16,8 vezes mais em premiação do que o campeão do Carioca.

Enquanto o campeão paulista receberá R$ 840 mil, o Carioca distribui apenas R$ 100 mil entre os quatro melhores, ou seja, cerca de 12% do valor pago ao campeão do Paulistão.

Mesmo comparando com o vice do Paulistão, que leva R$ 350 mil, o Carioca representa apenas 29% desse valor, mostrando a grande diferença de investimento entre os dois torneios.

Valores de cada estadual

Carioca Feminino

No Campeonato Carioca Feminino 2025, a premiação será histórica para o torneio: R$ 100 mil serão distribuídos entre os clubes, sendo R$ 50 mil para o campeão, R$ 30 mil para o vice e R$ 15 mil para o 3º e 4º colocados. A competição vem crescendo: em 2024, a quantia total foi de R$ 80 mil, e em 2023, R$ 70 mil. Esta é apenas a 3ª edição com premiação.

Campeão: R$ 50 mil Vice-campeão: R$ 30 mil 3º colocado: R$ 15 mil 4º colocado: R$ 15 mil Premiação em 2024: R$ 80 mil Premiação em 2023: R$ 70 mil

Paulistão Feminino

O estadual de São Paulo, porém, está um patamar diferente. O campeão levará R$ 840 mil, enquanto o vice receberá R$ 350 mil, valores que não incluem as cotas de participação. Ao todo, a cota total repassada aos clubes chegou a R$ 3,33 milhões. Além disso, nesta temporada, a Federação Paulista de Futebol (FPF) investiu R$ 5 milhões para cobrir custos operacionais, incluindo arbitragem, operação de jogo, antidoping e ambulância.

Campeão R$ 840 mil

Vice-campeão: R$ 350 mil

Valores não incluem as cotas de participação

Cota total repassada aos clubes: R$ 3,33 milhões