Treinador do Flamengo aponta chave para conquistar o título do Carioca Feminino

Na primeira parte da final do Carioca Feminino, o zero não saiu do placar entre Flamengo e Fluminense. O clássico desta sexta-feira (14), no Moça Bonita, deixou a decisão em aberto para o jogo de volta, na próxima sexta (21), no Luso Brasileiro.

Após a partida, o treinador do Flamengo, Celso Silva, analisou o desempenho de suas comandadas com bons olhos, mas entendendo que poderia ter sido melhor. No primeiro tempo, os times alternaram o controle do jogo, mas o Fla terminou superior. No segundo, aumentou a superioridade e, mesmo assim, não conseguiu balançar as redes.

- Chega nessa etapa, as vantagens, para serem criadas, tende a ser com um pouquinho mais de dificuldade. A gente, na nossa análise prévia de jogo, viu um segundo tempo bem dominante. A gente criou algumas situações, ainda que não tenha sido nenhuma situação realmente clara. Mas a gente teve algumas bolas com cruzamentos bem feitos, algumas infiltrações bem feitas. Eu acho que faltou, só um pouquinho de capricho na finalização. Criar a situação realmente de gol mais clara. No primeiro tempo, a gente teve logo no início algumas vantagens, também não aproveitamos. Eu acho que dentro do que a gente poderia melhorar, o segundo tempo nos deu um norte, o vestiário nos fez bem pra melhorar para a segunda etapa, mas a questão finalização, de fato, efetiva, com chances claras, a gente precisa terminar de dar esse acerto. Eu acho que vai ser o diferencial pra gente poder botar a mão nessa taça no próximo jogo - analisou o comandante.

Para o jogo de volta, o técnico, recém contratado, apontou o que podem melhorar, fazendo análise semelhante à de Cristiane, atacante rubro-negra.

- Principalmente, a questão no primeiro tempo, a gente teve muito erro técnico e eu acho que isso não poderia acontecer dessa forma, a gente poderia abrir o jogo com um pouco mais de um recurso técnico mais qualificado. Eu acho que o que a gente fez no segundo tempo, também conseguiria replicar no no primeiro. Eu acho que essa é a ideia, melhorar a abertura de jogo com um pouco mais de qualidade, os acertos, as aproximações. A gente ficou muito distante. As linhas ficaram muito distantes pra atacar no primeiro tempo, e isso tornou o nosso jogo, que não é compatível com o que a gente treina. O segundo tempo é mais compatível do que a gente treina com um jogo mais aproximado. A gente imprensando no adversário no campo e tomando as principais ações.

