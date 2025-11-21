Flamengo x Fluminense: tudo o que você precisa saber sobre a final do Carioca Feminino
Clássico decide o título estadual nesta sexta-feria (21)
Flamengo e Fluminense decidem, nesta sexta-feira (21), o título do Carioca Feminino de 2025. As equipes empataram o jogo de ida em 0 a 0 e se reencontram às 21h, no Estádio Luso Brasileiro, com transmissão do Sportv.
Por conta do empate, a decisão ficou aberta para os 90 minutos finais. Nesta temporada, mesmo com uma campanha melhor durante o Estadual, o Flamengo não possui vantagem do empate, de modo que, persistindo a igualdade, o campeão será definido nos pênaltis.
Campanhas de Flamengo e Fluminense
Flamengo e Fluminense tiveram as melhores campanhas do Carioca Feminino, chegando invictos na última rodada que decidiu a Taça Guanabara. Em uma partida emocionante, com direito a virada nos minutos finais, as Meninas da Gávea levaram a melhor e ficaram com o título.
Foram seis vitórias e um empate na primeira fase, com o melhor ataque (57) e a melhor defesa (3). Contra os times de menor investimento, o Fla aplicou goleadas sonoras: 18 a 0 no Búzios, 20 a 0 no Resende e 9 a 0 no Heips. A menor foi sobre Pérolas Negras, que sofreu apenas quatro gols. Nos clássicos, empatou com o Botafogo em 1 a 1, venceu o Vasco de virada por 3 a 1 e encerrou com a vitória sobre o Tricolor.
O Fluminense, que ficou em segundo, marcou 40 gols e sofreu quatro, somando cinco vitórias, um empate e uma derrota. Diante dos times menores, venceu o Heips por 4 a 1, o Pérolas Negras por 2 a 1, o Búzios e o Resende por 15 a 0. Contra os rivais, fez 2 a 0 no Botafogo e empatou em 1 a 1 com o Vasco.
Nas semifinais, as Meninas da Gávea eliminaram o Vasco com um empate em 2 a 2 na ida, e vitória na volta por 3 a 0. As Guerreiras, por sua vez, deixaram o Botafogo pelo caminho com um empate na ida e uma vitória por 2 a 1 na volta.
Quanto ganha o campeão carioca?
Nesta temporada, o Carioca Feminino recebeu um aumento na premiação e terá 100 mil reais distribuídos entre os quatro melhores colocados. O campeão receberá 50 mil, enquanto o vice ficará com 30. O terceiro e quarto colocados (Botafogo e Vasco) ficam com 10 mil reais cada.
Histórico do Fla-Flu
Esta é a terceira final que Flamengo e Fluminense se enfrentam, sendo a primeira em 2019, na retomada oficial da modalidade no Rio de Janeiro. Desde então, o Rubro-Negro consolidou ampla vantagem no histórico: contando Carioca, Copa Rio e Brasileirão A1, são 16 vitórias do Flamengo e duas do Flu, além de quatro empates (um deles na final estadual de 2021, vencida pelo Fla nos pênaltis).
Apesar dos números indicarem uma superioridade absoluta, os últimos anos mostrara equilíbrio maior dentro de campo, com jogos mais disputados e decididos no detalhe. Contudo, o time da Gávea segue superando o rival.
- 2019: Fluminense 0 x 1 Flamengo / Flamengo 3 x 1 Fluminense
- 2020: Botafogo 2 x 0 Fluminense
- 2021: Flamengo 1 (3) x (0) 1 Fluminense
- 2022: Botafogo 3 x 1 Flamengo / Flamengo 0 x 2 Botafogo
- 2023: Flamengo 2 x 1 Botafogo
- 2024: Fluminense 1 x 1 Flamengo / Flamengo 1 x 0 Fluminense
Artilharia do Carioca
Formada na base do Flamengo, Mariana Fernandes é a artilheira isolada do Carioca Feminino, com 16 gols. Entre as rubro-negras, é seguida por Vitória, com 10, e Leidi, com seis. Do Flu, Lelê foi quem mais balançou as redes, com 13 gols, seguida por Lurdinha e Raquel, com sete cada.
Veja o top-5 do campeonato:
- Mariana (Flamengo) - 16 gols
- Tipa (Botafogo) - 15 gols
- Lelê (Fluminense) - 13 gols
- Vitória (Flamengo) - 10 gols
- Lurdinha e Raquel (Fluminense); Silmara (Vasco); Jenifer (Heips) - 7 gols
Datas, horários e onde assistir
FINAL, VOLTA - CARIOCA FEMININO
FLAMENGO X FLUMINENSE
🏆 Placar do jogo de ida: Fluminense 0 x 0 Flamengo
➡️ Data e horário: Sexta-feira, 21 de novembro, às 21h
🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro
🚩 Arbitragem: Sâmia Alves, Naiara Mendes Tavares, Ana Vitória Ferreira
🏁 VAR: Pahtrice Wallace Corrêa Maia
📺 Onde assistir: Sportv
