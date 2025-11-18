Flamengo anuncia entrada gratuita para final do Carioca Feminino contra o Fluminense
Jogo será nesta sexta-feira (21), no Estádio Luso Brasileiro
O Flamengo enfrenta o Fluminense na próxima sexta-feira (21), às 21h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca Feminino de 2025. Com entrada gratuita, o jogo será no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão do Sportv.
As equipes ficaram no empate por 0 a 0 no jogo de ida, na última sexta. O Flamengo teve a melhor campanha da primeira fase, foi campeão da Taça Guanabara e por isso tem a vantagem de ser mandante na decisão do estadual. Em caso de empate, a decisão será nas penalidades.
No histórico de confrontos entre Flamengo Feminino e Fluminense Feminino, as duas equipes se enfrentaram 23 vezes em todas as competições. O Flamengo leva ampla vantagem, com 16 vitórias, enquanto o Fluminense conquistou 2 triunfos, e outros 5 jogos terminaram empatados.
Fluminense e Flamengo empatam sem gols
Fluminense e Flamengo ficaram no 0 a 0 no jogo de ida da final do Carioca Feminino, nesta sexta-feira (14), no Estádio Moça Bonita. A decisão segue aberta para o jogo de volta desta semana.
O primeiro tempo começou intenso e nervoso, com muitas perdas de bola. O Flu assustou logo no início, mas Vivi Holzel e Cláudia garantiram o zero no placar. O Flamengo cresceu na metade do primeiro tempo, explorando a esquerda com Monalisa e Duda Rodrigues, mas o Tricolor voltou a criar chances, especialmente com Chú e Lelê.
No segundo tempo, o Fluminense equilibrou o jogo. O Flamengo teve as melhores oportunidades com Jucinara e Fernanda, mas não conseguiu marcar, e o empate se manteve até o apito final.
➡️ Governo cria câmaras para organizar Copa do Mundo Feminina 2027
