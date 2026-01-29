No balanço do primeiro ano com a camisa do São Paulo, a lateral Bruna Calderan avaliou positivamente a temporada individual e destacou a contribuição direta nos resultados da equipe, mesmo diante de metas coletivas que ficaram pelo caminho.

Em 2025, Bruna foi uma das atletas mais utilizadas do elenco tricolor. Ao todo, disputou 34 partidas, marcou três gols e distribuiu três assistências.

— Acho que foi uma boa temporada individual. Os números falam por si, e acredito que, nesse meu primeiro ano com a camisa do São Paulo, consegui ajudar o clube a conquistar títulos. Apesar de termos traçado alguns objetivos coletivos que não se concretizaram, o que nos frustrou, conseguimos colocar o São Paulo no lugar mais alto do pódio logo no início do ano. Foi um passo muito importante para a modalidade, e esperamos repetir isso mais vezes nesta temporada— afirmou a jogadora.

São Paulo disputa competições nacionais em 2026

Além da análise individual, Bruna também comentou o momento de reformulação do elenco e a chegada de novas atletas para a sequência da temporada. Na quarta-feira (28), São Paulo e Palmeiras se enfrentaram em jogo-treino na Arena Barueri como forma de iniciar a temporada 2026.

— A diretoria fez contratações pontuais, principalmente porque perdemos atletas importantes em algumas posições. O clube foi ao mercado para suprir essas lacunas, e agora a expectativa é que a gente consiga se entrosar o mais rápido possível. Os jogos-treino vão ser importantes para isso, para que as atletas que chegaram entendam o modelo de jogo que o Viana gosta de trabalhar e para que possamos brigar e chegar muito bem preparadas nas competições que vamos disputar ao longo da temporada — completou.

Mesmo sem a classificação para a Libertadores, o São Paulo terá calendário cheio em 2026, com participações na Copa do Brasil, no Brasileirão Feminino e no Campeonato Paulista.