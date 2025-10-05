Depois de dois empates e uma disputa de pênaltis, o Flamengo derrotou o Fluminense e conquistou o Carioca Feminino Sub-20. O placar agregado foi de 2 a 2, mas o Rubro-Negro fez 4 a 2 nas penalidades, com atuação decisiva da goleira Condorelli, que defendeu duas cobranças - e uma no tempo regulamentar.

Com isso, as Meninas da Gávea conquistam o bicampeonato do Estadual, vencido em 2024 sobre o mesmo rival. Na ocasião, o placar também ficou empatado, mas havia vantagem do empate.

Como foi a final do Carioca Feminino Sub-20

Jogando em casa, o Fluminense começou intenso e tomou a primeira iniciativa em finalização de Carioca para boa defesa de Condorelli. Depois, o Flamengo assumiu o controle da partida, tendo mais posse e exigindo difíceis intervenções de Jany, em levantamento na área e cobrança de falta. O volume se traduziu no placar aos 14, quando a bola parecia controlada pela goleira tricolor e Brendha, do Flamengo, conseguiu recuperar na dividida.

As Meninas de Xerém voltaram do intervalo decididas a empatar o jogo e ficaram perto nos minutos iniciais, mas pararam em uma grande atuação de Condorelli. A goleira rubro-negra defendeu um pênalti cobrado por Mileninha, depois uma cabeçada perigosa de Sophia. Após sequência de escanteios, aos 9 a bola encontrou Carioca, que igualou o marcador da decisão.

O jogo esquentou depois do empate. Em arrancada da camisa 9, Sofia Couto fez a falta e foi expulsa perto dos 20 minutos. Enquanto teve uma a mais, o Tricolor teve chance de virar o jogo, mas não foi efetivo. Pouco depois, a autora do gol tricolor fez falta em Condorelli e levou seu segundo amarelo, sendo expulsa. Com 10 de cada lado, o Fla voltou a crescer e pressionou a meta tricolor na reta final.

Pênaltis

Flamengo: ✅❌✅✅✅

Brendha, Bruna, Cerqueira, Leane, Isabela

Fluminense: ❌✅✅❌

Mileninha, Adrielly, Bruninha, Julia

