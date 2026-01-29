menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Zagueira do Flamengo sofre lesão em treino da Seleção Brasileira sub-20

Duda Mattos terá que passar por cirurgia

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/01/2026
18:07
Duda Mattos, zagueira do Flamengo. (Foto: Flamengo/Divulgação)
imagem cameraDuda Mattos, zagueira do Flamengo. (Foto: Flamengo/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Durante o treinamento da Seleção Brasileira Feminina Sub-20, realizado no dia 27 de janeiro de 2026, a zagueira Duda Mattos, do Flamengo, sofreu uma entorse no joelho esquerdo que acabou se confirmando como uma lesão. Após a realização de exames complementares, foi diagnosticada a ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

continua após a publicidade

Relacionadas

Em nota conjunta, a CBF, por meio da comissão técnica da Seleção Sub-20 e do Núcleo de Saúde e Performance, informou que a atleta está sob cuidados do departamento médico da Seleção, com acompanhamento integral do Flamengo. O clube rubro-negro também confirmou a lesão e destacou que Duda será submetida a uma cirurgia em breve.

No dia 21 de janeiro, o Flamengo já havia comunicado outra baixa importante no elenco feminino. A lateral-esquerda Chai sofreu lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco do joelho direito, passou por procedimento cirúrgico considerado bem-sucedido e já iniciou o processo de recuperação sob os cuidados do Departamento Médico do futebol feminino rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Duda Mattos inicia processo de reabilitação, informam CBF e Flamengo

A defensora já iniciou o processo de tratamento e reabilitação, que seguirá sendo conduzido de forma integrada entre Seleção Brasileira e Flamengo, com monitoramento clínico contínuo. A CBF reafirmou seu compromisso com a saúde, a integridade física e o bem-estar das atletas, garantindo todas as medidas necessárias para a melhor condução da recuperação.

Nas redes sociais, mensagens de apoio à jogadora se multiplicaram. "Estamos juntos, Duda Mattos!", publicou o Flamengo, em apoio à atleta, que agora enfrenta um período de recuperação longe dos gramados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Duda Mattos durante treino da Seleção Brasileira feminina sub-20 na Granja Comary, em Teresópolis. (Foto: CBF/Divulgação)
Duda Mattos durante treino da Seleção Brasileira feminina sub-20 na Granja Comary, em Teresópolis. (Foto: CBF/Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias