Durante o treinamento da Seleção Brasileira Feminina Sub-20, realizado no dia 27 de janeiro de 2026, a zagueira Duda Mattos, do Flamengo, sofreu uma entorse no joelho esquerdo que acabou se confirmando como uma lesão. Após a realização de exames complementares, foi diagnosticada a ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Em nota conjunta, a CBF, por meio da comissão técnica da Seleção Sub-20 e do Núcleo de Saúde e Performance, informou que a atleta está sob cuidados do departamento médico da Seleção, com acompanhamento integral do Flamengo. O clube rubro-negro também confirmou a lesão e destacou que Duda será submetida a uma cirurgia em breve.

No dia 21 de janeiro, o Flamengo já havia comunicado outra baixa importante no elenco feminino. A lateral-esquerda Chai sofreu lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco do joelho direito, passou por procedimento cirúrgico considerado bem-sucedido e já iniciou o processo de recuperação sob os cuidados do Departamento Médico do futebol feminino rubro-negro.

Duda Mattos inicia processo de reabilitação, informam CBF e Flamengo

A defensora já iniciou o processo de tratamento e reabilitação, que seguirá sendo conduzido de forma integrada entre Seleção Brasileira e Flamengo, com monitoramento clínico contínuo. A CBF reafirmou seu compromisso com a saúde, a integridade física e o bem-estar das atletas, garantindo todas as medidas necessárias para a melhor condução da recuperação.

Nas redes sociais, mensagens de apoio à jogadora se multiplicaram. "Estamos juntos, Duda Mattos!", publicou o Flamengo, em apoio à atleta, que agora enfrenta um período de recuperação longe dos gramados.

