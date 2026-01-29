Artilheira do Cruzeiro em 2025, Letícia Ferreira terminou a temporada com 27 gols em 30 jogos e foi peça central na campanha que levou a equipe ao vice-campeonato do Brasileirão Feminino.

Mesmo em um ano marcado por muitos testes de Arthur Elias na Seleção Brasileira, a atacante não vestiu a camisa amarelinha, embora tenha figurado entre os nomes observados pela comissão técnica, conforme revelou o treinador, em entrevista recente ao site No Ataque.

A atacante da Raposa é tema da seção "Olho nela, Arthur!", que destaca semanalmente atletas em alto nível que merecem atenção do técnico da Seleção Brasileira.

Atacante do Cruzeiro fez temporada mais artilheira da carreira

Nascida em São Paulo, em 2000, Letícia completa 25 anos em 2025 e tem trajetória construída majoritariamente fora dos grandes centros do futebol feminino. Criada na comunidade do Jaraguá, iniciou no futebol em escolinhas e passou por clubes como Tiger Academia, Chapecoense, Portuguesa e Fluminense antes de buscar um caminho menos convencional no futebol europeu, com passagem pelo PSV, da Holanda, onde disputou 18 partidas.

De volta ao Brasil, atuou pelo Palmeiras e, posteriormente, encontrou no Cruzeiro o melhor recorte individual da carreira. No clube mineiro, foi a principal referência ofensiva, com participação direta na maior parte dos gols da equipe ao longo da temporada. Sua produção se manteve constante do início ao fim do ano, fator que sustentou os números expressivos.

Letícia na Seleção? O que diz Arthur Elias

Letícia atua como atacante central, com foco em ocupação de área e finalização. Seu jogo é marcado por objetividade e presença ofensiva, com menor participação na construção e maior incidência em jogadas de conclusão. A regularidade no aproveitamento das chances foi um dos diferenciais da campanha do Cruzeiro em 2025.

Arthur Elias optou por testar nomes do Cruzeiro ao longo do ano, como Byanca Brasil, Vitória Calhau e Gaby Soares, mas reconheceu publicamente que Letícia esteve próxima das convocações. Pelo desempenho recente e pela maturidade adquirida ao longo da trajetória, a atacante segue como um nome em observação no cenário nacional. E merece teste na Amarelinha.