Classificado para a final da Copa dos Campeões, o Corinthians tem agenda cheia nesta sexta-feira (30) em Londres, já em clima de decisão diante do Arsenal. Pela manhã, às 11h (horário local), as Brabas realizam treino no The Hive, com os 15 minutos iniciais abertos à imprensa.

No período da tarde, a programação segue no Emirates Stadium, palco da grande final. Às 15h30, a equipe faz o reconhecimento do gramado e, na sequência, entre 15h45 e 16h, três atletas do elenco participam da zona mista. Encerrando o dia, das 16h às 16h30, o técnico Lucas Piccinato concede entrevista coletiva também no estádio do Arsenal.

O Corinthians garantiu vaga na decisão após vencer o Gotham por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti, em partida disputada em Brentford. Do outro lado, o Arsenal confirmou a classificação e será o adversário das Brabas na grande final, marcada para domingo (1º de fevereiro), às 15h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Como foi a classificação do Corinthians

Na última quarta-feira (28), o Corinthians superou o Gotham por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti, e garantiu vaga na decisão da Copa dos Campeões.

O início de jogo foi de domínio territorial do Gotham, que começou a partida em ritmo intenso, com muita posse de bola e pressão no campo ofensivo. Apesar das chances, as equipes foram para o intervalo no 0 a 0.

Aos 37 do segundo tempo, Gabi Zanotti garantiu o Corinthians na final da Copa dos Campeões. A camisa 10 recebeu na área, dominou a bola e finalizou. A goleira Ann-Katrin Berger, do Gotham, ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. O Gotham ainda tentou uma postura mais ofensiva, mas não conseguiu reverter o placar e as Brabas avançaram.

