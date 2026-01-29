A Fifa anunciou a Visa como patrocinadora global da primeira Women's Champions Cup 2026, nova competição de clubes do futebol feminino. A fase final do torneio está reunindo, na Inglaterra, equipes campeãs de todas as confederações em uma disputa intercontinental. A parceria amplia a relação comercial entre a organizadora do futebol global e a multinacional estadunidense de serviços financeiros. As entidades são ligadas, em alguma medida, desde 2007. Quase 20 anos, portanto.

Pelo acordo, a patrocinadora se tornou responsável pela apresentação dos prêmios de Jogadora da Partida nas duas semifinais, na disputa pelo terceiro lugar e na final. A marca também vai apresentar o Prêmio de Jogadora do Torneio.

- Estamos muito satisfeitos em receber a Visa como patrocinadora global da primeira Women's Champions Cup, um torneio que reúne os melhores clubes de cada confederação em um palco verdadeiramente global - afirmou Jill Ellis, diretora de futebol da Fifa, que completou:

- Esta competição está pronta para redefinir as percepções do futebol feminino de clubes.

Do lado da patrocinadora, a Visa destacou a ampliação do escopo da parceria com a entidade máxima do futebol.

- Temos orgulho de expandir nossa parceria de longa data com a Fifa. Este novo torneio reflete o incrível momento de crescimento do futebol feminino e o poder que ele tem para inspirar crescimento dentro e fora de campo. Estamos entusiasmados em conectar ainda mais pessoas ao futuro do jogo - acrescentou Andrea Fairchild, vice-presidente sênior de estratégia global de patrocínio da instituição financeira.

A Women's Champions Cup está sendo disputada em formato mata-mata. É a primeira vez que clubes campeões das principais competições continentais femininas se enfrentam por um título global. A disputa de terceiro lugar e a final estão programadas para este domingo (1). O Corinthians é o representante sul-americano e está na disputa decisiva, que será contra o Arsenal.

