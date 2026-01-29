menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Fifa amplia parceria de quase 20 anos na Women's Champions Cup

Entidade máxima do futebol promove comercialmente prêmios decisivos do torneio

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/01/2026
19:44
Gotham FC v SC Corinthians - FIFA Women's Champions Cup 2026 Semi Final
imagem cameraCorinthians é o representante sul-americano na competição
A Fifa anunciou a Visa como patrocinadora global da primeira Women's Champions Cup 2026, nova competição de clubes do futebol feminino. A fase final do torneio está reunindo, na Inglaterra, equipes campeãs de todas as confederações em uma disputa intercontinental. A parceria amplia a relação comercial entre a organizadora do futebol global e a multinacional estadunidense de serviços financeiros. As entidades são ligadas, em alguma medida, desde 2007. Quase 20 anos, portanto.

Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal.

Pelo acordo, a patrocinadora se tornou responsável pela apresentação dos prêmios de Jogadora da Partida nas duas semifinais, na disputa pelo terceiro lugar e na final. A marca também vai apresentar o Prêmio de Jogadora do Torneio.

- Estamos muito satisfeitos em receber a Visa como patrocinadora global da primeira Women's Champions Cup, um torneio que reúne os melhores clubes de cada confederação em um palco verdadeiramente global - afirmou Jill Ellis, diretora de futebol da Fifa, que completou:

- Esta competição está pronta para redefinir as percepções do futebol feminino de clubes.

Do lado da patrocinadora, a Visa destacou a ampliação do escopo da parceria com a entidade máxima do futebol.

- Temos orgulho de expandir nossa parceria de longa data com a Fifa. Este novo torneio reflete o incrível momento de crescimento do futebol feminino e o poder que ele tem para inspirar crescimento dentro e fora de campo. Estamos entusiasmados em conectar ainda mais pessoas ao futuro do jogo - acrescentou Andrea Fairchild, vice-presidente sênior de estratégia global de patrocínio da instituição financeira.

A Women's Champions Cup está sendo disputada em formato mata-mata. É a primeira vez que clubes campeões das principais competições continentais femininas se enfrentam por um título global. A disputa de terceiro lugar e a final estão programadas para este domingo (1). O Corinthians é o representante sul-americano e está na disputa decisiva, que será contra o Arsenal.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 28: Andressa Alves of SC Corinthians warms up prior to during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Semi Final match between Gotham FC and SC Corinthians at Brentford stadium on January 28, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
Fifa amplia parceria de quase 20 anos na Women's Champions Cup (Foto: Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)

