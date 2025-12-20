Copinha Feminina: quem são os destaques de Flamengo e Grêmio
Equipes entram em campo neste sábado (20), às 18h, no Pacaembu
A final da Copinha Feminina 2025 entre Flamengo e Grêmio neste sábado (20), 18h, na Arena Pacaembu, reúne não apenas as duas melhores campanhas do torneio, mas também jogadoras que se destacaram individualmente ao longo da competição e foram decisivas para a chegada das equipes à decisão.
Destaques da Copinha Feminina
Flamengo
Brendha
Pelo Flamengo, a atacante Brendha foi um dos principais nomes da campanha rubro-negra. Com oito gols marcados, a atacante lidera a artilharia da equipe e se consolidou como referência ofensiva, combinando força física, boa finalização e presença constante na área.
Kaylane Vieira
Outra atleta que chamou atenção no Flamengo foi Kaylane Vieira, importante na construção das jogadas e na dinâmica ofensiva da equipe. Com participação ativa no meio-campo e chegada ao ataque, a jogadora contribuiu diretamente para o equilíbrio do time e também aparece entre os destaques individuais da competição.
Anna Luiza
Já Anna Luiza, também do Flamengo, figura como vice-líder em assistências, com duas, reforçando sua capacidade de criação e leitura de jogo no terço final do campo.
Grêmio
Gisele
No Grêmio, Gisele Silva do Vale se destacou como um dos pilares da equipe ao longo da Copinha. Com quatro gols, a atleta foi decisiva em momentos importantes, mostrando oportunismo ofensivo e capacidade de decidir partidas equilibradas. Sua presença foi fundamental para a regularidade das Mosqueteiras durante a fase de grupos e no mata-mata.
Júlia Martins
Além dela, o Grêmio contou com atuações consistentes de Júlia Martins, que teve papel relevante no equilíbrio entre defesa e ataque, contribuindo tanto na marcação quanto na saída de bola.
Josi
A solidez defensiva gremista também passou pela segurança da goleira Josi, de 17 anos, que se destacou pela maturidade, bom posicionamento e intervenções decisivas, especialmente nos jogos eliminatórios, sendo peça fundamental na campanha que levou o Tricolor à final.
