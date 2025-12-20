Copinha Feminina: quem são os destaques de Flamengo e Grêmio

A final da Copinha Feminina 2025 entre Flamengo e Grêmio neste sábado (20), 18h, na Arena Pacaembu, reúne não apenas as duas melhores campanhas do torneio, mas também jogadoras que se destacaram individualmente ao longo da competição e foram decisivas para a chegada das equipes à decisão.

Destaques da Copinha Feminina

Flamengo

Brendha

Pelo Flamengo, a atacante Brendha foi um dos principais nomes da campanha rubro-negra. Com oito gols marcados, a atacante lidera a artilharia da equipe e se consolidou como referência ofensiva, combinando força física, boa finalização e presença constante na área.

Brendha, do Flamengo, artilheira da Copinha Feminina. (Foto: FPF/Divulgação)

Kaylane Vieira

Outra atleta que chamou atenção no Flamengo foi Kaylane Vieira, importante na construção das jogadas e na dinâmica ofensiva da equipe. Com participação ativa no meio-campo e chegada ao ataque, a jogadora contribuiu diretamente para o equilíbrio do time e também aparece entre os destaques individuais da competição.

Kaylane em campo pelo Flamengo na final do Carioca Feminino Sub-20 contra o Fluminense (Foto: Mariana Sá/CRF)

Anna Luiza

Já Anna Luiza, também do Flamengo, figura como vice-líder em assistências, com duas, reforçando sua capacidade de criação e leitura de jogo no terço final do campo.

Anna Luiza, meia do Flamengo, em coletiva da Copinha. (Foto: FPF/Divulgação)

Grêmio

Gisele

No Grêmio, Gisele Silva do Vale se destacou como um dos pilares da equipe ao longo da Copinha. Com quatro gols, a atleta foi decisiva em momentos importantes, mostrando oportunismo ofensivo e capacidade de decidir partidas equilibradas. Sua presença foi fundamental para a regularidade das Mosqueteiras durante a fase de grupos e no mata-mata.

continua após a publicidade

Gisele, atacante do Grêmio. (Foto: FPF/Divulgação)

Júlia Martins

Além dela, o Grêmio contou com atuações consistentes de Júlia Martins, que teve papel relevante no equilíbrio entre defesa e ataque, contribuindo tanto na marcação quanto na saída de bola.

Julia Martins, meia do Grêmio. (Reprodução/redes sociais)

Josi

A solidez defensiva gremista também passou pela segurança da goleira Josi, de 17 anos, que se destacou pela maturidade, bom posicionamento e intervenções decisivas, especialmente nos jogos eliminatórios, sendo peça fundamental na campanha que levou o Tricolor à final.