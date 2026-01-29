Seleção Brasileira Feminina Sub-20 é convocada para o Sul-Americano; Flamengo lidera lista
Brasil disputa torneio no Paraguai, com início marcado para 4 de fevereiro
A técnica Camilla Orlando divulgou nesta quinta-feira (29) a lista das 22 atletas convocadas da Seleção Brasileira Feminina Sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria, que será realizado no Paraguai entre 4 e 28 de fevereiro.
A delegação brasileira embarca no domingo (1º) para Ypané, e a estreia está marcada para a quinta-feira (5), diante do Equador, às 18h (horário de Brasília).
Entre os clubes, o Flamengo foi o que mais teve atletas convocadas, com cinco representantes (Sofia, Isa Nunes, Emilly, Kaylane e Brendha), reforçando o peso do rubro-negro no cenário da base feminina - em dezembro, as Meninas da Gávea conquistaram a Copinha Feminina. Na sequência aparecem São Paulo, Santos, Ferroviária e Grêmio, todos com três jogadoras cada.
Brasil no Sul-Americano Feminino sub-20
O Brasil está no Grupo B, ao lado de Argentina, Peru, Equador e Bolívia. Já o Grupo A conta com Paraguai, Colômbia, Venezuela, Chile e Uruguai. As três melhores seleções de cada chave avançam à fase final, e as quatro primeiras colocadas garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.
Em preparação desde o dia 16 de janeiro, na Granja Comary, em Teresópolis, o grupo foi montado com foco em equilíbrio e versatilidade. Segundo Camilla Orlando, a ideia foi reunir jogadoras capazes de atuar em diferentes funções, mesclando atletas com experiência em Sul-Americanos e representantes de clubes variados do país.
— A ideia foi ter uma equipe bem completa, em que a gente possa ajustar o sistema, com atletas que podem jogar em posições diferentes, que têm experiência de Sul-Americano, e de clubes diversos do Brasil, para potencializar toda a característica do nosso país — explicou a treinadora.
Lista de convocadas para a Seleção Brasileira Feminina sub-20
GOLEIRAS:
- Elu - São Paulo
- Faichel - Ferroviária
DEFENSORAS:
- Ana Bia - São Paulo
- Bia Martins - Internacional
- Sara - Santos
- Sofia - Flamengo
- Thay - Botafogo
- Isa Nunes - Flamengo
- Samara - Santos
MEIO-CAMPISTAS:
- Adrielly - Fluminense
- Clarinha - Benfica
- Emilly - Flamengo
- Julia Martins - Grêmio
- Kaylane - Flamengo
- Nayara - Botafogo
- Vitorinha - São Paulo
ATACANTES:
- Brendha - Flamengo
- Carioca - Fluminense
- Dudinha - Ferroviária
- Evelin - Santos
- Gisele - Grêmio
- Tainá - Ferroviária
