imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Seleção Brasileira Feminina Sub-20 é convocada para o Sul-Americano; Flamengo lidera lista

Brasil disputa torneio no Paraguai, com início marcado para 4 de fevereiro

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/01/2026
17:16
Camilla Orlando, treinadora da Seleção Brasileira Feminina sub-20 (Foto: RAMIRO CICAO / STAFF IMAGES / CBF)
imagem cameraCamilla Orlando, treinadora da Seleção Brasileira Feminina sub-20 (Foto: RAMIRO CICAO / STAFF IMAGES / CBF)
A técnica Camilla Orlando divulgou nesta quinta-feira (29) a lista das 22 atletas convocadas da Seleção Brasileira Feminina Sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria, que será realizado no Paraguai entre 4 e 28 de fevereiro.

A delegação brasileira embarca no domingo (1º) para Ypané, e a estreia está marcada para a quinta-feira (5), diante do Equador, às 18h (horário de Brasília).

Entre os clubes, o Flamengo foi o que mais teve atletas convocadas, com cinco representantes (Sofia, Isa Nunes, Emilly, Kaylane e Brendha), reforçando o peso do rubro-negro no cenário da base feminina - em dezembro, as Meninas da Gávea conquistaram a Copinha Feminina. Na sequência aparecem São Paulo, Santos, Ferroviária e Grêmio, todos com três jogadoras cada.

Brasil no Sul-Americano Feminino sub-20

O Brasil está no Grupo B, ao lado de Argentina, Peru, Equador e Bolívia. Já o Grupo A conta com Paraguai, Colômbia, Venezuela, Chile e Uruguai. As três melhores seleções de cada chave avançam à fase final, e as quatro primeiras colocadas garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

Em preparação desde o dia 16 de janeiro, na Granja Comary, em Teresópolis, o grupo foi montado com foco em equilíbrio e versatilidade. Segundo Camilla Orlando, a ideia foi reunir jogadoras capazes de atuar em diferentes funções, mesclando atletas com experiência em Sul-Americanos e representantes de clubes variados do país.

— A ideia foi ter uma equipe bem completa, em que a gente possa ajustar o sistema, com atletas que podem jogar em posições diferentes, que têm experiência de Sul-Americano, e de clubes diversos do Brasil, para potencializar toda a característica do nosso país — explicou a treinadora.

Lista de convocadas para a Seleção Brasileira Feminina sub-20

GOLEIRAS:

  • Elu - São Paulo
  • Faichel - Ferroviária

DEFENSORAS:

  • Ana Bia - São Paulo
  • Bia Martins - Internacional
  • Sara - Santos
  • Sofia - Flamengo
  • Thay - Botafogo
  • Isa Nunes - Flamengo
  • Samara - Santos

MEIO-CAMPISTAS:

  • Adrielly - Fluminense
  • Clarinha - Benfica
  • Emilly - Flamengo
  • Julia Martins - Grêmio
  • Kaylane - Flamengo
  • Nayara - Botafogo
  • Vitorinha - São Paulo

ATACANTES:

  • Brendha - Flamengo
  • Carioca - Fluminense
  • Dudinha - Ferroviária
  • Evelin - Santos
  • Gisele - Grêmio
  • Tainá - Ferroviária
Seleção Feminina sub-20 durante treino na Granja Comary. (Foto: RAFAEL RIBEIRO / CBF)
