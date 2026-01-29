A técnica Camilla Orlando divulgou nesta quinta-feira (29) a lista das 22 atletas convocadas da Seleção Brasileira Feminina Sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria, que será realizado no Paraguai entre 4 e 28 de fevereiro.

continua após a publicidade

A delegação brasileira embarca no domingo (1º) para Ypané, e a estreia está marcada para a quinta-feira (5), diante do Equador, às 18h (horário de Brasília).

Entre os clubes, o Flamengo foi o que mais teve atletas convocadas, com cinco representantes (Sofia, Isa Nunes, Emilly, Kaylane e Brendha), reforçando o peso do rubro-negro no cenário da base feminina - em dezembro, as Meninas da Gávea conquistaram a Copinha Feminina. Na sequência aparecem São Paulo, Santos, Ferroviária e Grêmio, todos com três jogadoras cada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Brasil no Sul-Americano Feminino sub-20

O Brasil está no Grupo B, ao lado de Argentina, Peru, Equador e Bolívia. Já o Grupo A conta com Paraguai, Colômbia, Venezuela, Chile e Uruguai. As três melhores seleções de cada chave avançam à fase final, e as quatro primeiras colocadas garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

Em preparação desde o dia 16 de janeiro, na Granja Comary, em Teresópolis, o grupo foi montado com foco em equilíbrio e versatilidade. Segundo Camilla Orlando, a ideia foi reunir jogadoras capazes de atuar em diferentes funções, mesclando atletas com experiência em Sul-Americanos e representantes de clubes variados do país.

continua após a publicidade

— A ideia foi ter uma equipe bem completa, em que a gente possa ajustar o sistema, com atletas que podem jogar em posições diferentes, que têm experiência de Sul-Americano, e de clubes diversos do Brasil, para potencializar toda a característica do nosso país — explicou a treinadora.

➡️ Gestão Esportiva na Prática: Copa do Mundo Feminina 2027 – oportunidade, legado e teste de maturidade

Lista de convocadas para a Seleção Brasileira Feminina sub-20

GOLEIRAS:

Elu - São Paulo

Faichel - Ferroviária

DEFENSORAS:

Ana Bia - São Paulo

Bia Martins - Internacional

Sara - Santos

Sofia - Flamengo

Thay - Botafogo

Isa Nunes - Flamengo

Samara - Santos

MEIO-CAMPISTAS:

Adrielly - Fluminense

Clarinha - Benfica

Emilly - Flamengo

Julia Martins - Grêmio

Kaylane - Flamengo

Nayara - Botafogo

Vitorinha - São Paulo

ATACANTES:

Brendha - Flamengo

Carioca - Fluminense

Dudinha - Ferroviária

Evelin - Santos

Gisele - Grêmio

Tainá - Ferroviária