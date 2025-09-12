Final do Brasileirão Feminino pode ter recorde de público; veja parcial de vendas

O jogo que decide o título do Brasileirão Feminino será neste domingo (14), às 10h30, e a expectativa é de Neo Química Arena lotada. Depois do Cruzeiro estabelecer seu recorde público no jogo de ida, é vez da torcida do Corinthians marcar presença na busca pelo campeonato. Segundo do perfil "Identidade Corinthiana", quase 40 mil ingressos já foram comercializados.

Mandante no jogo de volta, o Timão iniciou as vendas na manhã de terça-feira (9), com prioridade para Fiel Torcedor, como é chamado o programa de sócios do clube. No dia seguinte, as vendas abriram para o público geral, incluindo a torcida do Cruzeiro, que ficará posicionada no Setor Sul do estádio e prepara caravanas para apoiar a equipe.

Como parte da campanha para convocar a torcida, o time masculino entrou em campo no jogo pela Copa do Brasil com uma mensagem na camisa. Nesta sexta-feira (12), o atacante Yuri Alberto e a skatista Rayssa Leal se juntaram ao movimento e mandaram um recado pelas redes sociais.

Corinthians lidera maiores públicos do Brasileirão Feminino

Com um projeto consolidado e hegemônico no cenário nacional e continental, o Corinthians é dono dos quatro maiores públicos do futebol feminino brasileiro. O maior número foi em 2024, quando colocou 44.529 torcedores, chegando perto da capacidade máxima do estádio, de 49.205 pessoas. Fechando o top-5, o Internacional mostra o caminho para outros clubes. Veja a lista:

44.529 - Corinthians x São Paulo - volta da final do Brasileirão Feminino de 2024, na Neo Química

42.566 - Corinthians x Ferroviária - volta da final do Brasileirão Feminino de 2023, na Neo Química

41.070 - Corinthians x Internacional - volta da final do Brasileirão Feminino de 2022, na Neo Química

40.235 - Corinthians x São Paulo - volta da final do Paulsitão Feminino de 2023, na Neo Química

36.330 - Internacional x Corinthians - ida da final do Brasileirão Feminino de 2024, no Beira Rio

CORINTHIANS X CRUZEIRO - BRASILEIRÃO FEMININO

⚽ Placar agregado: 2 a 2

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📅 Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)

🎟️ Site para compra de ingressos: www.fieltorcedor.com.br

📺 Onde assistir: TV Brasil, Globo e Sportv

