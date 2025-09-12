Final do Brasileirão Feminino pode ter recorde de público; veja parcial de vendas
Recorde atual é de 44.529 torcedores no estádio
O jogo que decide o título do Brasileirão Feminino será neste domingo (14), às 10h30, e a expectativa é de Neo Química Arena lotada. Depois do Cruzeiro estabelecer seu recorde público no jogo de ida, é vez da torcida do Corinthians marcar presença na busca pelo campeonato. Segundo do perfil "Identidade Corinthiana", quase 40 mil ingressos já foram comercializados.
➡️ Com recorde de público, Cruzeiro e Corinthians empatam na ida da final do Brasileirão Feminino
Mandante no jogo de volta, o Timão iniciou as vendas na manhã de terça-feira (9), com prioridade para Fiel Torcedor, como é chamado o programa de sócios do clube. No dia seguinte, as vendas abriram para o público geral, incluindo a torcida do Cruzeiro, que ficará posicionada no Setor Sul do estádio e prepara caravanas para apoiar a equipe.
Como parte da campanha para convocar a torcida, o time masculino entrou em campo no jogo pela Copa do Brasil com uma mensagem na camisa. Nesta sexta-feira (12), o atacante Yuri Alberto e a skatista Rayssa Leal se juntaram ao movimento e mandaram um recado pelas redes sociais.
➡️ CBF define arbitragem da final do Brasileirão Feminino
➡️ Corinthians x Cruzeiro: quem pode ser protagonista da final do Brasileirão Feminino
Corinthians lidera maiores públicos do Brasileirão Feminino
Com um projeto consolidado e hegemônico no cenário nacional e continental, o Corinthians é dono dos quatro maiores públicos do futebol feminino brasileiro. O maior número foi em 2024, quando colocou 44.529 torcedores, chegando perto da capacidade máxima do estádio, de 49.205 pessoas. Fechando o top-5, o Internacional mostra o caminho para outros clubes. Veja a lista:
- 44.529 - Corinthians x São Paulo - volta da final do Brasileirão Feminino de 2024, na Neo Química
- 42.566 - Corinthians x Ferroviária - volta da final do Brasileirão Feminino de 2023, na Neo Química
- 41.070 - Corinthians x Internacional - volta da final do Brasileirão Feminino de 2022, na Neo Química
- 40.235 - Corinthians x São Paulo - volta da final do Paulsitão Feminino de 2023, na Neo Química
- 36.330 - Internacional x Corinthians - ida da final do Brasileirão Feminino de 2024, no Beira Rio
CORINTHIANS X CRUZEIRO - BRASILEIRÃO FEMININO
⚽ Placar agregado: 2 a 2
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📅 Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)
🎟️ Site para compra de ingressos: www.fieltorcedor.com.br
📺 Onde assistir: TV Brasil, Globo e Sportv
