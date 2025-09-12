O Governo Federal enviou nesta sexta-feira (12) à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei que estabelece o futebol feminino como prioridade da política esportiva nacional. A proposta, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última quarta (10), foi assinada durante encontro com jogadoras, comissão técnica e autoridades no Palácio do Planalto.

A proposta busca garantir o direito constitucional ao esporte e implementar medidas de proteção e valorização das atletas. Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina, comemorou a iniciativa.

— É uma ótima notícia. Conheço de perto as dificuldades enfrentadas pelas atletas e sei da importância desses pilares. O governo mostra que está fazendo sua parte. Em 2027 teremos uma Copa do Mundo no Brasil e precisamos de união entre governo, CBF, clubes, iniciativa privada e torcedores. Faremos de tudo para realizarmos o sonho de gerações, que é ser campeãs do mundo em 2027 — disse ele.

Entenda o PL do Futebol Feminino

O texto altera dispositivos da Lei nº 14.193/2021 (Sociedade Anônima do Futebol) e da Lei nº 14.597/2023 (Marco Regulatório do Futebol), com foco no fortalecimento da base e na profissionalização da modalidade.

Após tramitação no Congresso, caberá ao Ministério do Esporte regulamentar e aplicar a lei. Entre as principais diretrizes, o PL prevê:

Respeito integral à gravidez e à maternidade; Incentivo à profissionalização plena das competições; Fortalecimento das categorias de base (sub-12, sub-15, sub-17 e sub-20); Exigência de estádios acessíveis ao público e calendário oficial divulgado com seis meses de antecedência; Estímulo à presença feminina em gestão, arbitragem, direção técnica e educação física; Ampliação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para clubes exclusivamente femininos; Novos requisitos para clubes formadores, como atendimento ginecológico e igualdade de acesso às estruturas de treino.