Futebol Feminino

Com caravana bancada por Pedrinho, venda de ingressos para torcida do Cruzeiro é iniciada

Cruzeirenses ocuparão o Setor Sul da Neo Química Arena

Torcida do Cruzeiro presente no Independência para a final do Brasileirão Feminino contra o Corinthians
Torcida do Cruzeiro presente no Independência para a final do Brasileirão Feminino contra o Corinthians. (Foto: CBF/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 10/09/2025
15:05
  • Matéria
Após empate por 2 a 2 no jogo de ida, na Arena Independência, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians neste domingo (14), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da final do Brasileirão Feminino, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A venda de ingressos para a torcida visitante foi iniciada nesta quarta-feira (10), às 15h, e a entrada custa R$ 40,00 (inteira).

As entradas podem ser adquiridas exclusivamente online pelo site www.fieltorcedor.com.br, com limite de uma entrada por CPF. Segundo informado pelo clube, o acesso à torcida do Cruzeiro acontecerá pelos arredores da Rua Padre José Viêira de Matos, portão E, que dá acesso à arquibancada visitante (setor SUL VISITANTE). Os portões serão abertos às 08h30.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Pedrinho, dono do Cruzeiro, garante ônibus para torcida

Pedrinho vai bancar três ônibus para levar cruzeirenses até São Paulo no domingo (14), quando as Cabulosas encaram o Corinthians na final do Brasileirão Feminino, às 10h30, na Neo Química Arena. A iniciativa foi comemorada pelas organizadas e pela base da torcida dedicada ao time feminino.

O movimento começou com um ônibus de 45 vagas destinado à Desorganizada Cabulosa, que acompanha de perto a equipe. A procura foi tão grande que Pedrinho ampliou a ajuda para três coletivos, garantindo espaço também para China Azul e Comando Rasta.

No jogo de ida, a Arena Independência recebeu 19.175 torcedores, recorde de público entre clubes brasileiros até o momento.

➡️ ‘Indescritível’, define torcedora presente no Independência para a final do Brasileiro A1

Como comprar ingresso para Corinthians x Cruzeiro

  • Corinthians x Cruzeiro - Final do Brasileirão Feminino
  • 📍 Neo Química Arena
  • 📅 Domingo, 14 de setembro de 2025
  • ⏰ 10h30 (horário de Brasília)
  • Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20
  • Site para compra: www.fieltorcedor.com.br
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na final do Brasileirão Feminino (Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF)
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na final do Brasileirão Feminino (Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF)

