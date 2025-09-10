Após empate por 2 a 2 no jogo de ida, na Arena Independência, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians neste domingo (14), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da final do Brasileirão Feminino, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A venda de ingressos para a torcida visitante foi iniciada nesta quarta-feira (10), às 15h, e a entrada custa R$ 40,00 (inteira).

As entradas podem ser adquiridas exclusivamente online pelo site www.fieltorcedor.com.br, com limite de uma entrada por CPF. Segundo informado pelo clube, o acesso à torcida do Cruzeiro acontecerá pelos arredores da Rua Padre José Viêira de Matos, portão E, que dá acesso à arquibancada visitante (setor SUL VISITANTE). Os portões serão abertos às 08h30.

Pedrinho, dono do Cruzeiro, garante ônibus para torcida

Pedrinho vai bancar três ônibus para levar cruzeirenses até São Paulo no domingo (14), quando as Cabulosas encaram o Corinthians na final do Brasileirão Feminino, às 10h30, na Neo Química Arena. A iniciativa foi comemorada pelas organizadas e pela base da torcida dedicada ao time feminino.

O movimento começou com um ônibus de 45 vagas destinado à Desorganizada Cabulosa, que acompanha de perto a equipe. A procura foi tão grande que Pedrinho ampliou a ajuda para três coletivos, garantindo espaço também para China Azul e Comando Rasta.

No jogo de ida, a Arena Independência recebeu 19.175 torcedores, recorde de público entre clubes brasileiros até o momento.

Como comprar ingresso para Corinthians x Cruzeiro

Corinthians x Cruzeiro - Final do Brasileirão Feminino

📍 Neo Química Arena

📅 Domingo, 14 de setembro de 2025

⏰ 10h30 (horário de Brasília)

Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20

Site para compra: www.fieltorcedor.com.br