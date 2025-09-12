As Cabulosas do Cruzeiro entram em campo no próximo domingo (14), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 10h30 (horário de Brasília). O jogo vai marcar a decisão do Brasileirão Feminino, e o time quer desbancar o atual campeão e conquistar a taça pela primeira vez. Veja quanto a Raposa pode faturar com o título.

O Cruzeiro já soma aproximadamente R$ 240 mil desde as quartas de finais, vencendo R$ 120 mil por passar das quartas e mais R$ 120 mil por passar das semifinais. Agora, as Cabulosas vão pra decisão do campeonato e tem a chance de, além do troféu inédito, embolsar mais R$ 1.8 milhão, totalizando R$ 2,4 milhões.

Brasileirão Feminino 2025 tem premiação recorde

O Brasileirão Feminino 2025 teve premiação recorde registrada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou em 20% os valores em comparação com a temporada passada, totalizando R$ 9,9 milhões entre cotas e premiações.

Desta forma, as campeãs do torneio podem levar até R$ 2.4 milhões ao todo, o que se tornará a maior premiação da história do Brasileirão Feminino. Ainda assim, o valor segue inferior à edição masculina do Brasileirão, que premia o campeão com valores na casa dos R$ 50 milhões.

Marília comemora seu gol pelo Cruzeiro na final do Brasileirão Feminino contra o Corinthians (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Adversário complicado

O Cruzeiro não terá vida fácil na decisão. O Corinthians, hexa campeão brasileiro, chegou às últimas oito finais do torneio. No jogo de ida, a partida terminou em 2 a 2, o que deixa a decisão da taça nos 90 minutos do segundo confronto ou, em caso de novo empate, o título será definido nas penalidades.