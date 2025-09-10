O time masculino do Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (10), às 21h30, diante do Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil, e terá uma campanha especial de apoio às Brabas. A camisa utilizada pela equipe traz a mensagem "Invasão pelas Brabas", como forma de reforçar a divulgação da final do Brasileirão Feminino entre Cruzeiro e Corinthians, que acontece no domingo (14), às 10h30, na Neo Química Arena.

A iniciativa foi divulgada nas redes sociais do Corinthians. Confira:

Timão promove campanha visando a final do Brasileirão Feminino! Futebol Masculino entra em campo nesta quarta-feira (10) destacando a campanha em seu uniforme de jogo.

Corinthians enfrenta Cruzeiro por título brasileiro

No primeiro jogo da decisão, Corinthians e Cruzeiro empataram em 2 a 2. Gi Fernandes e Gabi Zanotti marcaram para o Timão, enquanto Marília e Isabela balançaram as redes pelas Cabulosas. Assim, a final segue totalmente aberta: em caso de nova igualdade no placar, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Com expectativa de grande público, as entradas para a decisão já estão sendo comercializadas e podem ser adquiridas exclusivamente online pelo site www.fieltorcedor.com.br, com limite de uma entrada por CPF. Os valores variam de R$20 e R$60, dependendo do setor e do plano de sócio. A torcida cruzeirense ocupará o Setor Sul do estádio.

CORINTHIANS X CRUZEIRO - BRASILEIRÃO FEMININO

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📅 Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Site para compra de ingressos: www.fieltorcedor.com.br