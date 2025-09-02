menu hamburguer
Futebol Feminino

Cruzeiro abre seletiva para formar time de base feminino

Cabuloso ainda não possui equipe sub-20 ou sub-17

Torcida do Cruzeiro na semifinal do Brasileirão Feminino (Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
18:59
Visando a montagem de um time de futebol feminino sub-17, o Cruzeiro abriu inscrição para evento de captação de novas atletas. A peneira será realizada entre 9 e 13 de setembro, na Toca da Raposa. Mais detalhes sobre dia e horário serão enviados pelo clube após a inscrição.

Em maio deste ano, o clube contratou Keyla Monadjemi como nova coordenadora da base de futebol feminino. A profissional chegou com o objetivo de estruturar as equipes cruzeirenses e tirar o projeto do papel.

Futebol feminino no Cruzeiro

A modalidade foi criada no Cruzeiro em 1983, ano em que chegou ao fim a proibição da prática de futebol por mulheres no Brasil. No entanto, apenas em 2019 a equipe feminina foi profissionalizada e, logo na temporada de estreia, conquistou o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro.

Desde então, o time celeste conseguiu se manter na elite da competição, embora sem avançar para a segunda fase nos primeiros anos. Em 2023, o Cruzeiro sagrou-se campeão Estadual ao vencer o Atlético Mineiro na final e, pela primeira vez, alcançou as oitavas de final do Brasileirão, sendo eliminado pelo Corinthians.

Na atual temporada, o time terminou a primeira fase do Brasileirão Feminino na liderança e com apenas uma derrota. Nas quartas de final, despachou o Bragantino com um empate em 0 a 0 e uma vitória por 2 a 0. Contra o Palmeiras, na semi, venceu a ida por 3 a 1 e perdeu a volta por 2 a 1, mas avançou à final por conta da vantagem.

A decisão do Brasileirão Feminino será entre as Cabulosas e o Corinthians, que eliminou o São Paulo. O jogo de ida será no dia 7, no Independência, em Minas Gerais, enquanto a volta será no dia 14, em São Paulo.

Jogadoras do Cruzeiro comemoram gol na semifinal do Brasileirão Feminino (Foto: Flickr/CBF)
Marília e Byanca Brasil comemoram gol pelo Cruzeiro na final do Brasileirão Feminino (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/CBF)

