Cruzeiro abre seletiva para formar time de base feminino

Visando a montagem de um time de futebol feminino sub-17, o Cruzeiro abriu inscrição para evento de captação de novas atletas. A peneira será realizada entre 9 e 13 de setembro, na Toca da Raposa. Mais detalhes sobre dia e horário serão enviados pelo clube após a inscrição.

continua após a publicidade

Em maio deste ano, o clube contratou Keyla Monadjemi como nova coordenadora da base de futebol feminino. A profissional chegou com o objetivo de estruturar as equipes cruzeirenses e tirar o projeto do papel.

➡️ Atitude de Pedrinho impressiona antes da vaga inédita do Cruzeiro à Libertadores

➡️ Zagueira da Seleção reforça Cruzeiro na briga pelo título do Brasileirão Feminino

continua após a publicidade

Futebol feminino no Cruzeiro

A modalidade foi criada no Cruzeiro em 1983, ano em que chegou ao fim a proibição da prática de futebol por mulheres no Brasil. No entanto, apenas em 2019 a equipe feminina foi profissionalizada e, logo na temporada de estreia, conquistou o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro.

Desde então, o time celeste conseguiu se manter na elite da competição, embora sem avançar para a segunda fase nos primeiros anos. Em 2023, o Cruzeiro sagrou-se campeão Estadual ao vencer o Atlético Mineiro na final e, pela primeira vez, alcançou as oitavas de final do Brasileirão, sendo eliminado pelo Corinthians.

continua após a publicidade

Na atual temporada, o time terminou a primeira fase do Brasileirão Feminino na liderança e com apenas uma derrota. Nas quartas de final, despachou o Bragantino com um empate em 0 a 0 e uma vitória por 2 a 0. Contra o Palmeiras, na semi, venceu a ida por 3 a 1 e perdeu a volta por 2 a 1, mas avançou à final por conta da vantagem.

A decisão do Brasileirão Feminino será entre as Cabulosas e o Corinthians, que eliminou o São Paulo. O jogo de ida será no dia 7, no Independência, em Minas Gerais, enquanto a volta será no dia 14, em São Paulo.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro