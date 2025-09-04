A ligação do estilista Giorgio Armani, que faleceu nesta quinta-feira (4) aos 91 anos, com a seleção da Itália vai além da certidão de nascimento. Conhecido como Re Giorgio - Rei Giorgio -, o italiano foi responsável por desenhar os uniformes formais das equipes masculina, feminina e sub-21 de futebol.

O contrato assinado pela Federação Italiana de Futebol foi firmado em 2019 e teve duração de quatro anos. Os looks produzidos foram da linha Emporio Armani e usados fora de campo pelos jogadores da seleção. Os itens dos conjuntos são paletó e calça de jersey, camisa, sobretudo, sapatos, acessórios e artigos de couro, como bolsas e cintos, além de óculos de sol.

- Todos os itens apresentam o escudo da Federação Italiana de Futebol e oferecem aos atletas um estilo italiano distinto, sinônimo da marca. Além disso, há uma noção descontraída de roupa formal enraizada no conforto, uma elegância prática concebida para corpos que estão constantemente em movimento - definiu a marca à época.

Já Giorgio Armani exaltou a sua parceria novamente no futebol e relembrou ligações antigas, como a linha que produziu para Chelsea e Bayern, além da própria seleção da Itália na Copa do Mundo de 1994.

- Este contrato me deixa particularmente feliz: estou voltando ao futebol depois da minha experiência com o Chelsea e o Bayern, e mais uma vez estou vestindo a seleção italiana, como fiz para a Copa do Mundo de 1994. Tenho orgulho de oferecer aos nossos atletas minha ideia de formalidade leve e praticidade elegante. Eu criei um guarda-roupa que é consistente com a minha visão, criado para atletas que estão constantemente em movimento. É outra maneira de comunicar o senso de estilo da Itália para o mundo - pontuou Armani.

A estreia do uniforme da seleção masculina ocorreu na qualificação para a Euro 2020, na partida contra a Finlândia. Já a seleção feminina fez o uso dos conjuntos formais na Euro 2022, que foi disputada entre 6 e 31 de julho.

Detalhes do uniforme da seleção feminina da Itália

Com o mesmo estilo do uniforme masculino, as peças usadas pelas jogadoras italianas também foram pensadas a fim de garantir conforto e praticidade: jaqueta de um botão e calça cinza feitas de lã ultraleve. O visual é completo com uma camisa branca e um par de tênis cinza.

Outras ligações de Giorgio Armani com o futebol

Além da seleção da Itália, Giorgio Armani já assinou outras peças usadas no futebol europeu. Juventus, Chelsea, Bayern de Munique, Newcastle e até mesmo a seleção da Inglaterra. Atualmente, a marca é fornecedora de material esportivo do Napoli.

No futebol, Armani também fez parcerias com Kaká, Cristiano Ronaldo e David Beckham. Porém a relação de Giorgio Armani com o esporte ganhou força na década de 1990, em que o estilista desenhou os uniformes do Piacenza Calcio, mas também fez parcerias com jogadores. Na época, Roberto Baggio era o nome mais emblemático, principalmente por ser o grande astro da Itália no período.

