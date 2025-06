Em jogo acirrado, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 4 a 2 na tarde desta quarta-feira (18), no Parque São Jorge, pela 15ª rodada do Brasileirão feminino. Os gols foram marcados por Gabi Zanotti, Duda Sampaio, Tamires e Letícia Monteiro, para as Brabas, e Tamires (gol contra) e Paloma balançaram as redes para as Cabulosas.

As equipes entraram em campo já classificadas, desta forma, não dependiam da vitória. Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 39 pontos, enquanto o Timão se garantiu na vice-liderança, com 34 pontos.

Como foi Corinthians x Cruzeiro

O jogo começou intenso no Parque São Jorge. Com menos de dois minutos de bola rolando, Jhonson sofreu pênalti e Gabi Zanotti converteu, colocando o Corinthians à frente no placar.

Não demorou muito para as visitantes entrarem no jogo. Aos 9, a zagueira Paloma cabeceou dentro da área, desperdiçando a primeira grande chance cruzeirense. As Brabas chegaram com Duda Sampaio, que finalizou dentro da área, mas sem perigo.

Jhonson, atleta mais aguda do Timão, empilhou chances na primeira etapa. Aos 20, ela saiu cara a cara com a goleira Taty Amaro, mas chutou em cima da adversária. No rebote, tentou finalizar deitada, mas Gio Oliveira evitou o segundo gol.

Investindo em jogadas individuais, o Cruzeiro empatou com gol contra. Gisseli driblou e chutou cruzado, a bola bateu na trave e entrou após toque de Tamires. Tudo igual aos 29 minutos.

O segundo tempo iniciou com bastante ofensividade do lado alvinegro. Já as cruzeirenses iniciaram se defendendo bem, mas com bastante erros de passe na saída de bola.

Aos 17 minutos, Paloma Maciel fez o segundo gol do Cruzeiro. Após jogada de bola parada, a zagueira apareceu na área sem marcação e balançou as redes.

O Corinthians cresceu depois do gol. Na sequência, marcou aos 22, com Duda Sampaio, e aos 25, com Tamires. A veterana beijou o escudo e comemorou bastante o gol junto à torcida.

Com 32 minutos, Gi Fernandes encontrou Letícia Monteiro na área, que cabeceou firme, sem chances para a goleira cruzeirense. As Brabas ainda tiveram chance de ampliar, mas o jogo terminou em 4 a 2.

Próximos adversários no Brasileirão feminino

As quartas de final do Brasileirão feminino ocorrem em agosto, com data e horário a serem divulgados pela CBF. O Cruzeiro enfrenta o Red Bull Bragantino, enquanto o Corinthians terá o Bahia pela frente.