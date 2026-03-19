A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil e contará com 32 seleções, começa a ganhar forma com o desenrolar das Eliminatórias na Ásia. Até agora, sete seleções já têm presença confirmada no torneio: além do país-sede, que entra automaticamente na disputa, Austrália, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Filipinas e Japão.

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A primeira equipe a carimbar o passaporte em campo foi a seleção australiana. As Matildas garantiram vaga ao vencer a Coreia do Norte Feminina por 2 a 1, com gols de Alanna Kennedy e Sam Kerr. O resultado assegurou a nona participação consecutiva das australianas, que não ficam fora de um Mundial desde 1995.

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Na sequência, outras seleções asiáticas também confirmaram presença via Copa da Ásia. A seleção chinesa precisou de prorrogação para avançar, enquanto as sul-coreanas tiveram um caminho mais tranquilo para garantir vaga.

A lista cresceu com a classificação das Filipinas, que vai disputar apenas sua segunda Copa do Mundo, e também da própria Seleção Norte-Coreana Feminina, que retorna ao torneio após mais de uma década fora.

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Filipinas se classifica à Copa do Mundo Feminina, que será no Brasil. (Foto: Fifa/Divulgação)

Além delas, o Japão também já está garantido no Mundial, fechando o grupo de classificados via continente asiático até aqui. Com isso, o cenário inicial do torneio tem forte presença da Ásia, que já colocou cinco representantes entre os primeiros confirmados. Outras seleções do continente ainda podem chegar via repescagem, enquanto as demais vagas seguem em disputa nas eliminatórias de outros continentes.

Coreia do Norte voltará a disputar a Copa do Mundo Feminina. (Foto: Fifa/Divulgação)

Seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027

Brasil (país-sede)

Austrália

China

Coreia do Sul

Coreia do Norte

Filipinas

Japão