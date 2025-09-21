Ferroviária x Palmeiras feminino: onde assistir e escalações
Confronto fecha nona rodada do Paulistão Feminino
A Ferroviária recebe o Palmeiras nesta segunda-feira (22), às 20h (horário de Brasília), pela 9ª rodada do Paulistão Feminino 2025. A bola rola no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, com transmissão do Sportv (canal fechado).
O Corinthians lidera a competição até o momento, com 24 pontos, enquanto o Palmeiras está na vice-liderança, com 16. As Guerreiras Grenás, por sua vez, estão na terceira colocação, com 14 pontos.
Ficha do jogo
A Ferroviária vem de vitória na última rodada diante do Taubaté por 2 a 0. A equipe conta com nomes como Fátima Dutra, lateral da Seleção Brasileira, e a atacante Natalia Vendito, artilheira do time, com sete gols.
➡️ Conheça Natalia Vendito, joia da Ferroviária que sonha alto na Libertadores
O Palmeiras goleou o Realidade Jovem por 7 a 0 no jogo anterior pelo estadual, e chega embalado após avançar na Copa do Brasil Feminina vencendo o América por 3 a 0. As atacantes Amanda Gutierres e Tainá Maranhão são os destaques da temporada.
➡️ ‘Faz teu nome, Gutigol’: entenda homenagem do Palmeiras à artilheira do time feminino
Onde assistir – Ferroviária x Palmeiras
- 📍 Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
- 📅 Data: segunda-feira, 22 de setembro
- ⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)
- 📺 Transmissão: SporTV (canal fechado)
⚽ ESCALAÇÕES
FERROVIÁRIA: Luciana, Sissi, Andressa, Camila, Fátima Dutra, Nicoly, Raquel, Duda, Mylena Carioca, Vendito e Júlia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.
PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Pati Maldaner e Fê Palermo; Brena, Ingryd, Andressinha, Espinales e Carla; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.
