Ferroviária x Palmeiras feminino: onde assistir e escalações

A Ferroviária recebe o Palmeiras nesta segunda-feira (22), às 20h (horário de Brasília), pela 9ª rodada do Paulistão Feminino 2025. A bola rola no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, com transmissão do Sportv (canal fechado).

O Corinthians lidera a competição até o momento, com 24 pontos, enquanto o Palmeiras está na vice-liderança, com 16. As Guerreiras Grenás, por sua vez, estão na terceira colocação, com 14 pontos.

Ficha do jogo FER PAL 9ª rodada Paulistão Feminino Data e Hora Segunda-feira, 22 de setembro, 20h Local Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Árbitro Ana Caroline D’eleuterio de Sousa Carvalho Assistentes Veridiana Contiliani Bisco Var Cleber Luis Paulino Onde assistir

A Ferroviária vem de vitória na última rodada diante do Taubaté por 2 a 0. A equipe conta com nomes como Fátima Dutra, lateral da Seleção Brasileira, e a atacante Natalia Vendito, artilheira do time, com sete gols.

O Palmeiras goleou o Realidade Jovem por 7 a 0 no jogo anterior pelo estadual, e chega embalado após avançar na Copa do Brasil Feminina vencendo o América por 3 a 0. As atacantes Amanda Gutierres e Tainá Maranhão são os destaques da temporada.

Diany comemora seu gol pelo Palmeiras contra o Realidade Jovem pelo Paulistão Feminino (Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)

Onde assistir – Ferroviária x Palmeiras

📍 Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

📅 Data: segunda-feira, 22 de setembro

⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)

📺 Transmissão: SporTV (canal fechado)

⚽ ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA: Luciana, Sissi, Andressa, Camila, Fátima Dutra, Nicoly, Raquel, Duda, Mylena Carioca, Vendito e Júlia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Pati Maldaner e Fê Palermo; Brena, Ingryd, Andressinha, Espinales e Carla; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.