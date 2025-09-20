Corinthians vence clássico contra o Santos e amplia liderança do Paulistão Feminino
Apesar do resultado magro, o Corinthians teve chances de ampliar o placar
O Corinthians venceu o Santos por 1 a 0, neste sábado (20), pela 9ª rodada do Paulistão Feminino, com gol de Jaqueline. Debaixo de sol de meio-dia, as Brabas garantiram os três pontos em casa e dispararam no topo da tabela. Com a nova derrota, as Sereias da Vila não vencem o rival há 12 partidas.
As donas da casa dominaram boa parte do jogo, ditando o ritmo com pressão no campo defensivo das Sereias da Vila. À frente do placar, a intensidade corintiana diminuiu e as visitantes assustaram em contra-ataques e bolas paradas – incluindo o último lance, milagrosamente salvo por Juliete –, mas não conseguiram alcançar o empate.
⚽ Como foi a partida entre Corinthians e Santos pelo Paulistão Feminino?
PRIMEIRO TEMPO
As donas da casa começaram a partida com mais ímpeto. Nos minutos iniciais, Andressa Alves, na entrada da área, recebeu de Tamires e, inteligentemente, esperou a infiltração de Jaqueline, que conseguiu finalizar, mas Hipólito defendeu. As Brabas pressionaram bem a saída de bola do Peixe, ditando o ritmo de jogo e evitando a posse de bola das Sereias da Vila.
Apesar disso, a melhor chance da etapa foi das visitantes. Em contra-ataque, Leidiane recuperou bem e encontrou Laryh, pelo lado direito, em ótima posição. A atacante chutou forte no alto, obrigando Kemelli a fazer uma defesaça. Já no final, Jaqueline teve ótima chance após receber a bola afastada pela zaga corintiana, mas não aproveitou a oportunidade.
No último lance antes do intervalo, Andressa Alves cobrou escanteio no segundo poste. Jaqueline, desmarcada, teve muita tranquilidade na finalização e empurrou para o fundo da rede no canto direito da goleira santista.
SEGUNDO TEMPO
Ambos os times mexeram no intervalo e no início da segunda etapa. O treinador santista Caio Couto buscou uma maior ofensividade de sua equipe com o exemplo da entrada da meio-campista Julia no lugar da zagueira Rafa Martins. Já o técnico Piccinato, do Timão, fez cinco substituições antes da metade do tempo, visando a rotação do time para a partida do meio de semana, pela Copa do Brasil.
Aos 33 minutos, o Corinthians teve uma chance de ouro de ampliar o placar e matar o jogo. Ariel Godoi, que entrou no lugar da Jhonson, disparou sozinha do meio de campo – após um grave erro defensivo de Analuyza – e ficou cara a cara com Hipólito, mas tirou demais da goleira e a bola passou ao lado da trave esquerda das visitantes.
Após cobrança de bola parada, as Sereias da Vila chegaram a marcar com Ana Alice, mas a zagueira estava à frente da defesa corintiana e o gol foi anulado. Nos acréscimos da etapa final, a lateral Juliete fez milagre e tirou a bola em cima da linha no cabeceio de Carol Baiana, no que seria o empate do Santos.
📄 Escalações
⚫ Corinthians (Técnico: Lucas Piccinato)
Kemelli; Thais Ferreira, Thais Regina, Mariza, Gi Fernandes (Paulinha); Dayana Rodríguez (Juliana Passari), Gabi Zanotti (Gisela Robledo), Andressa Alves (Vic Albuquerque), Tamires (Juliete); Jaqueline (Ivana), Jhonson (Ariel Godoi).
⚪ Santos (Técnico: Caio Couto)
Karen Hipólito; Lari Vasconcelos (Evelin), Rafa Martins (Julia), Ana Alice, Nath Pitbull; Suzane Pires (Evellyn Marques), Thaisinha (Samara), Laryh, Leidiane (Analuyza); Pardal (Carol Baiana), Rafa Andrade.
✅ Ficha técnica
Corinthians 🆚 Santos
9ª rodada do Paulista Feminino 2025
📆 Data e horário: sábado, dia 20 de setembro de 2025, às 11h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Alfredo Schürig (Fazendinha);
🕴️ Arbitragem: Marianna Nanni Batalha;
🚩 Assistentes: Juliana Vicentin Esteves e Rodrigo Meirelles Bernardo; Pablo Rodrigo Soares de Oliveira (quarto árbitro);
📺 VAR: A partida não contou com a utilização de VAR;
🥅 Gols: Jaqueline, 48'/1ºT (1-0);
🟨 Cartões amarelos: Andressa Alves, Juliette (COR); Samara (SAN)
🟥 Cartões vermelhos: —
📆 O que vem por aí para Corinthians e Santos?
As Brabas voltam a campo na próxima quarta-feira (24) para mais um clássico. Às 18h, elas enfrentam o São Paulo, fora de casa, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.
As Sereias da Vila, eliminadas pelo América-MG na terceira fase da Copa do Brasil, no último mês, continuam com as atenções voltadas ao Paulistão. No próximo domingo (28), o Santos pega a Ferroviária, terceira colocada da competição, em casa.
