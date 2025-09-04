Palmeiras atropela o Realidade Jovem e assume a vice-liderança do Paulistão Feminino
Palestrinas golearam por 7 a 0
Em jogo válido pela 8ª rodada do Paulistão Feminino, o Palmeiras goleou o Realidade Jovem por 7 a 0 na noite desta quinta-feira (4), na Arena Barueri. As autoras dos gols foram Laís Estevam, Ingryd, Laís Melo, Espinales, Diany, Yoreli Rincón e Greicy.
Com o resultado, as Palestrinas assumiram a vice-liderança da competição com 16 pontos, cinco atrás do líder Corinthians. Faltando seis rodadas para o fim da primeira fase, o time está com a classificação encaminhada para o mata-mata.
Como foi Palmeiras 7 x 0 Realidade jovem
Primeiro tempo
A partida foi de ampla superioridade do Palmeiras, que construiu boa vantagem ainda na primeira etapa, embora o placar pudesse ter sido mais elástico, não fossem as boas defesas de Mell, goleira do Realidade Jovem. O time de São José do Rio Preto, por sua vez, pouco criou chances, tentando escapar na bola esticada para aproveitar as linhas altas adversárias, mas não encontrou o caminho do gol.
Logo aos 3 minutos, Lais Estevam gerou a primeira chance para o Verdão. A meia tentou o cruzamento dentro da área, mas a bola bateu na mão da defensora. Na cobrança do pênalti, Yoreli Rincón parou em Mell e, no rebote, bateu para fora. Aos 20, a pressão virou número com um golaço de Laís Estevam. Após cruzamento de Greicy, a defesa cortou mal e a meio-campista acertou um voleio para abrir o placar.
Mesmo na frente, as Palestrinas seguiram em cima e apesar da boa atuação da goleira do Realidade Jovem, o Palmeiras chegou ao segundo gol aos 36 minutos. Pela direita, Laís Estevam lançou com precisão para Ingryd, na área, matar no peito e emendar a finalização. Aos 42, Laís Melo fez o terceiro no rebote de sua xará. Estevam recebeu pelo meio e finalizou em cima da goleira, mas Melo apareceu para o rebote e marcar o terceiro.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, Camila Orlando promoveu mudanças no time. Espinales, que saiu do banco para entrar no lugar de Isadora, aproveitou o lançamento de Rincón e marcou o quarto gol palestrino. Com a porteira aberta para a goleada, Diany, que também entrou no segundo tempo, fez o quinto de cabeça após cobrança de falta na medida de Rincón, que chegou à sua segunda assistência na partida.
Para completar a redenção da perda do pênalti, Yoreli Rincón balançou as redes aos 30 minutos. Greicy recuperou a bola no campo de ataque e passou para a companheira, que olhou a goleira adianta e bateu por cobertura de fora da área. Cinco minutos depois, foi a vez de Greicy deixar o seu. A colombiana recebeu na velocidade, Mell saiu para dividir mas no "bate-rebate", a palmeirense levou a melhor.
Próximos jogos do Palmeiras
O Palmeiras volta a campo no dia 17 de setembro (quarta-feira), na Arena Barueri, para enfrentar o América-MG pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Depois, pelo Paulistão Feminino, enfrenta a Ferroviária no dia 22 (segunda-feira), em Araraquara.
