menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Palmeiras atropela o Realidade Jovem e assume a vice-liderança do Paulistão Feminino

Palestrinas golearam por 7 a 0

Diany comemora seu gol pelo Palmeiras contra o Realidade Jovem pelo Paulistão Feminino
imagem cameraDiany comemora seu gol pelo Palmeiras contra o Realidade Jovem pelo Paulistão Feminino (Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
20:58
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em jogo válido pela 8ª rodada do Paulistão Feminino, o Palmeiras goleou o Realidade Jovem por 7 a 0 na noite desta quinta-feira (4), na Arena Barueri. As autoras dos gols foram Laís Estevam, Ingryd, Laís Melo, Espinales, Diany, Yoreli Rincón e Greicy.

continua após a publicidade

Relacionadas

Com o resultado, as Palestrinas assumiram a vice-liderança da competição com 16 pontos, cinco atrás do líder Corinthians. Faltando seis rodadas para o fim da primeira fase, o time está com a classificação encaminhada para o mata-mata.

➡️ Estilo e formalidade: entenda a ligação de Giorgio Armani com a seleção da Itália

Como foi Palmeiras 7 x 0 Realidade jovem

Primeiro tempo

A partida foi de ampla superioridade do Palmeiras, que construiu boa vantagem ainda na primeira etapa, embora o placar pudesse ter sido mais elástico, não fossem as boas defesas de Mell, goleira do Realidade Jovem. O time de São José do Rio Preto, por sua vez, pouco criou chances, tentando escapar na bola esticada para aproveitar as linhas altas adversárias, mas não encontrou o caminho do gol.

continua após a publicidade

Logo aos 3 minutos, Lais Estevam gerou a primeira chance para o Verdão. A meia tentou o cruzamento dentro da área, mas a bola bateu na mão da defensora. Na cobrança do pênalti, Yoreli Rincón parou em Mell e, no rebote, bateu para fora. Aos 20, a pressão virou número com um golaço de Laís Estevam. Após cruzamento de Greicy, a defesa cortou mal e a meio-campista acertou um voleio para abrir o placar.

Mesmo na frente, as Palestrinas seguiram em cima e apesar da boa atuação da goleira do Realidade Jovem, o Palmeiras chegou ao segundo gol aos 36 minutos. Pela direita, Laís Estevam lançou com precisão para Ingryd, na área, matar no peito e emendar a finalização. Aos 42, Laís Melo fez o terceiro no rebote de sua xará. Estevam recebeu pelo meio e finalizou em cima da goleira, mas Melo apareceu para o rebote e marcar o terceiro.

continua após a publicidade

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Camila Orlando promoveu mudanças no time. Espinales, que saiu do banco para entrar no lugar de Isadora, aproveitou o lançamento de Rincón e marcou o quarto gol palestrino. Com a porteira aberta para a goleada, Diany, que também entrou no segundo tempo, fez o quinto de cabeça após cobrança de falta na medida de Rincón, que chegou à sua segunda assistência na partida.

Para completar a redenção da perda do pênalti, Yoreli Rincón balançou as redes aos 30 minutos. Greicy recuperou a bola no campo de ataque e passou para a companheira, que olhou a goleira adianta e bateu por cobertura de fora da área. Cinco minutos depois, foi a vez de Greicy deixar o seu. A colombiana recebeu na velocidade, Mell saiu para dividir mas no "bate-rebate", a palmeirense levou a melhor.

Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no dia 17 de setembro (quarta-feira), na Arena Barueri, para enfrentar o América-MG pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Depois, pelo Paulistão Feminino, enfrenta a Ferroviária no dia 22 (segunda-feira), em Araraquara.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Ingryd comemora seu gol pelo Palmeiras contra o Realidade Jovem pelo Paulistão Feminino
Ingryd comemora seu gol pelo Palmeiras contra o Realidade Jovem pelo Paulistão Feminino (Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias