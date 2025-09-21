menu hamburguer
‘Faz teu nome, Gutigol’: entenda homenagem do Palmeiras à artilheira do time feminino

Ação foi realizada neste sábado (20)

Amanda Gutierres e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante homenagem. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
imagem cameraAmanda Gutierres e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante homenagem. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 21/09/2025
19:26
Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras, foi homenageada na vitória por 4 a 1 diante do Fortaleza, no Allianz Parque, pelo Brasileirão masculino. Ela concorre ao prêmio de melhor jogadora do mundo.

A ação, em parceria com a patrocinadora Sportingbet, levou a frase 'Faz teu nome, Gutigol', no uniforme do time masculino. Na partida, torcedores também puderam personalizar a camisa com nome e o número 9 na Palmeiras Store do Allianz Parque.

— Muito feliz com a homenagem! Obrigada, Palmeiras, por esse momento inesquecível! Avanti, Palestra! — escreveu Amanda Gutierres, nas redes sociais.

Entenda homenagem

A atacante, de 24 anos, concorre nesta segunda-feira (22) ao prêmio Bola de Ouro, concedido pela revista France Football à melhor jogadora do mundo na temporada, em cerimônia marcada para o Théâtre du Châtelet, em Paris.

Única entre as 30 finalistas que não atua na Europa ou nos Estados Unidos, Amanda também participou da ativação de pré-jogo, anunciando a escalação do time masculino e acompanhando a partida em um camarote.

Desde que chegou ao clube, em 2023, Amanda se tornou a maior artilheira da história do Palmeiras feminino, com 66 gols em 90 partidas. Ela foi a principal goleadora do Campeonato Brasileiro feminino nas últimas três temporadas (2023, 2024 e 2025) e também artilheira da Copa América de 2025, conquistada pelo Brasil com vitória sobre a Colômbia na final.

Bola de Ouro 2025

A Revista France Football entregará a Bola de Ouro (Ballon d'Or) aos melhores da temporada 2024/25 nesta segunda-feira (22). A cerimônia será realizada às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, capital da França.

A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming. ▶️Assista AO VIVO a HBO MAX!

Amanda Gutierres é homenageada em Palmeiras x Fortaleza. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
