O Campeonato Paulista Feminino está na fase de grupos e, por mais um ano, é a competição estadual mais bem paga do Brasil na modalidade. São mais de R$ 3 milhões distribuídos em premiações, com destaque para o valor arrecadado pelo campeão.

continua após a publicidade

Kin Saito, diretora de futebol feminino da FPF, enaltece o crescimento da competição ao longo do tempo.

— O sucesso do Paulistão Feminino Sicredi é fruto do comprometimento dos clubes em melhorar a gestão interna, dos nossos parceiros comerciais em inovar ativações, dos detentores de transmissão em ampliar a visibilidade, e da própria FPF em construir os caminhos para um futebol feminino mais potente. Assim, o terreno fica preparado e convidativo pros fãs desfrutarem a alta competitividade, abraçarem suas referências e acompanharem o surgimento de novos talentos — disse a gestora.

Premiação do Paulistão Feminino

O time que conquistar o título do Campeonato Paulista Feminino de 2025 vai levar pra casa R$ 840 mil, já o vice campeão vai levar R$ 350 mil. Nessa edição, a Federação Paulista de Futebol (FPF) movimenta mais de R$ 8 milhões. Os custos principais são:

continua após a publicidade

Premiação

Custo de arbitragem

Antidoping

Operação de jogo

Ambulâncias

Ferroviária superou São Paulo na Fonte Luminosa. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Maiores campeões paulistas

Os clubes com mais títulos no Paulistão feminino são Corinthians, Santos e Juventus da Mooca, com quatro conquistas cada.

Logo após estão São José, Palmeiras e Botucatu, cada um com três títulos. São Paulo, Portuguesa, Rio Preto e Extra/Fundesport vem logo depois na lista, com 2 títulos. O Palmeiras é o atual campeão.