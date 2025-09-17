menu hamburguer
Paulistão Feminino é o estadual mais bem pago do país; veja cifras

Confira os vencimentos do campeão

Corinthians e Palmeiras duelam por vaga na final do Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
Corinthians e São Paulo duelam por vaga na final do Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porGiselly Correa Barata,
Dia 17/09/2025
07:00
  • Matéria
O Campeonato Paulista Feminino está na fase de grupos e, por mais um ano, é a competição estadual mais bem paga do Brasil na modalidade. São mais de R$ 3 milhões distribuídos em premiações, com destaque para o valor arrecadado pelo campeão.

Kin Saito, diretora de futebol feminino da FPF, enaltece o crescimento da competição ao longo do tempo.

— O sucesso do Paulistão Feminino Sicredi é fruto do comprometimento dos clubes em melhorar a gestão interna, dos nossos parceiros comerciais em inovar ativações, dos detentores de transmissão em ampliar a visibilidade, e da própria FPF em construir os caminhos para um futebol feminino mais potente. Assim, o terreno fica preparado e convidativo pros fãs desfrutarem a alta competitividade, abraçarem suas referências e acompanharem o surgimento de novos talentos — disse a gestora.

Premiação do Paulistão Feminino

O time que conquistar o título do Campeonato Paulista Feminino de 2025 vai levar pra casa R$ 840 mil, já o vice campeão vai levar R$ 350 mil. Nessa edição, a Federação Paulista de Futebol (FPF) movimenta mais de R$ 8 milhões. Os custos principais são:

  • Premiação
  • Custo de arbitragem
  • Antidoping
  • Operação de jogo
  • Ambulâncias
Ferroviária superou São Paulo na Fonte Luminosa. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)
Ferroviária superou São Paulo na Fonte Luminosa. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)

Maiores campeões paulistas

Os clubes com mais títulos no Paulistão feminino são Corinthians, Santos e Juventus da Mooca, com quatro conquistas cada.

Logo após estão São José, Palmeiras e Botucatu, cada um com três títulos. São Paulo, Portuguesa, Rio Preto e Extra/Fundesport vem logo depois na lista, com 2 títulos. O Palmeiras é o atual campeão.

  • Corinthians: 4 (2019, 2020, 2021 e 2023)
  • Santos: 4 (2007, 2010, 2011 e 2018)
  • Juventus: 4 (1984, 1985, 1986 e 1987)
  • Ferroviária: 3 (2004, 2005 e 2013)
  • São José: 3 (2012, 2014 e 2015)
  • Botucatu: 3 (2006, 2008 e 2009)
  • Palmeiras: 3 (2001, 2022 e 2024)
  • São Paulo: 2 (1997 e 1999)
  • Portuguesa: 2 (1998 e 2000)
  • Rio Preto: 2 (2016 e 2017)

