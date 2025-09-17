Paulistão Feminino é o estadual mais bem pago do país; veja cifras
O Campeonato Paulista Feminino está na fase de grupos e, por mais um ano, é a competição estadual mais bem paga do Brasil na modalidade. São mais de R$ 3 milhões distribuídos em premiações, com destaque para o valor arrecadado pelo campeão.
Kin Saito, diretora de futebol feminino da FPF, enaltece o crescimento da competição ao longo do tempo.
— O sucesso do Paulistão Feminino Sicredi é fruto do comprometimento dos clubes em melhorar a gestão interna, dos nossos parceiros comerciais em inovar ativações, dos detentores de transmissão em ampliar a visibilidade, e da própria FPF em construir os caminhos para um futebol feminino mais potente. Assim, o terreno fica preparado e convidativo pros fãs desfrutarem a alta competitividade, abraçarem suas referências e acompanharem o surgimento de novos talentos — disse a gestora.
Premiação do Paulistão Feminino
O time que conquistar o título do Campeonato Paulista Feminino de 2025 vai levar pra casa R$ 840 mil, já o vice campeão vai levar R$ 350 mil. Nessa edição, a Federação Paulista de Futebol (FPF) movimenta mais de R$ 8 milhões. Os custos principais são:
- Premiação
- Custo de arbitragem
- Antidoping
- Operação de jogo
- Ambulâncias
Maiores campeões paulistas
Os clubes com mais títulos no Paulistão feminino são Corinthians, Santos e Juventus da Mooca, com quatro conquistas cada.
Logo após estão São José, Palmeiras e Botucatu, cada um com três títulos. São Paulo, Portuguesa, Rio Preto e Extra/Fundesport vem logo depois na lista, com 2 títulos. O Palmeiras é o atual campeão.
- Corinthians: 4 (2019, 2020, 2021 e 2023)
- Santos: 4 (2007, 2010, 2011 e 2018)
- Juventus: 4 (1984, 1985, 1986 e 1987)
- Ferroviária: 3 (2004, 2005 e 2013)
- São José: 3 (2012, 2014 e 2015)
- Botucatu: 3 (2006, 2008 e 2009)
- Palmeiras: 3 (2001, 2022 e 2024)
- São Paulo: 2 (1997 e 1999)
- Portuguesa: 2 (1998 e 2000)
- Rio Preto: 2 (2016 e 2017)
