CBF confirma arbitragem feminina na final da Copa do Brasil entre Ferroviária e Palmeiras
Taça será definida nesta quinta-feira (20)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem da decisão da Copa do Brasil Feminina entre Ferroviária e Palmeiras. O jogo será realizado nesta quinta-feira (20), às 15h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).
A árbitra central será Daiane Muniz, de São Paulo. Ela contará com apoio das assistentes Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Gizeli Casaril (SC), além da quarta árbitra Marianna Nanni Batalha e quinta Anna Beatriz Scagnolato, ambas de São Paulo.
A analista de campo será Silvia Regina de Oliveira (SP), a inspetora Eveliny Pereira de Almeida da Silva e Simone Xavier de Paula e Silva como assessora. O título será definido em jogo único e, em caso de empate, nas penalidades.
FERROVIÁRIA X PALMEIRAS - ARBITRAGEM
- Árbitro: Daiane Muniz (SP)
- Árbitro Assistente 1: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
- Árbitro Assistente 2: Gizeli Casaril (SC)
- Quarto Árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)
- Quinto Árbitro: Anna Beatriz Scagnolato (SP)
- Analista de Campo: Silvia Regina de Oliveira (SP)
- Inspetor: Eveliny Pereira de Almeida da Silva (BR)
- Assessor: Simone Xavier de Paula e Silva (RJ)
Classificações de Palmeiras e Ferroviária na Copa do Brasil
A Ferroviária venceu o Bahia por 2 a 0, na noite de terça-feira (4), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O primeiro gol foi marcado por Rafa Soares, aos oito minutos, e Júlia Beatriz ampliou aos 38.
O Palmeiras carimbou a vaga com autoridade ao golear o São Paulo por 4 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner marcaram os gols da noite, em atuação dominante das Palestrinas.
