menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

CBF confirma arbitragem feminina na final da Copa do Brasil entre Ferroviária e Palmeiras

Taça será definida nesta quinta-feira (20)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 19/11/2025
14:55
Daiane Muniz será a árbitra de Ferroviária x Palmeiras, pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: reprodução/redes sociais)
imagem cameraDaiane Muniz será a árbitra de Ferroviária x Palmeiras, pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: reprodução/redes sociais)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem da decisão da Copa do Brasil Feminina entre Ferroviária e Palmeiras. O jogo será realizado nesta quinta-feira (20), às 15h30, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

continua após a publicidade

Relacionadas

A árbitra central será Daiane Muniz, de São Paulo. Ela contará com apoio das assistentes Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Gizeli Casaril (SC), além da quarta árbitra Marianna Nanni Batalha e quinta Anna Beatriz Scagnolato, ambas de São Paulo.

A analista de campo será Silvia Regina de Oliveira (SP), a inspetora Eveliny Pereira de Almeida da Silva e Simone Xavier de Paula e Silva como assessora. O título será definido em jogo único e, em caso de empate, nas penalidades.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

FERROVIÁRIA X PALMEIRAS - ARBITRAGEM

  1. Árbitro: Daiane Muniz (SP)
  2. Árbitro Assistente 1: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
  3. Árbitro Assistente 2: Gizeli Casaril (SC)
  4. Quarto Árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)
  5. Quinto Árbitro: Anna Beatriz Scagnolato (SP)
  6. Analista de Campo: Silvia Regina de Oliveira (SP)
  7. Inspetor: Eveliny Pereira de Almeida da Silva (BR)
  8. Assessor: Simone Xavier de Paula e Silva (RJ)

➡️ Do XV de Piracicaba ao Palmeiras, Yoreli sonha com título inédito da Copa do Brasil

Classificações de Palmeiras e Ferroviária na Copa do Brasil

Ferroviária venceu o Bahia por 2 a 0, na noite de terça-feira (4), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O primeiro gol foi marcado por Rafa Soares, aos oito minutos, e Júlia Beatriz ampliou aos 38.

O Palmeiras carimbou a vaga com autoridade ao golear o São Paulo por 4 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner marcaram os gols da noite, em atuação dominante das Palestrinas.

continua após a publicidade
Ferroviária e Palmeiras duelam pelo Paulistão Feminino. (Foto: Millena Cravo/Ferroviária)
Ferroviária e Palmeiras pelo Paulistão Feminino. (Foto: Millena Cravo/Ferroviária)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias