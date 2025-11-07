Ferroviária e Palmeiras farão a grande final da edição 2025 da Copa do Brasil Feminina, marcada para o dia 19 de novembro, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O mando de campo foi decidido por sorteio nesta quinta-feira (6), na sede da CBF, e colocou as Guerreiras Grenás diante da sua torcida em busca do bicampeonato da competição.

A Ferroviária chega à sua terceira final na história do torneio e quer repetir o feito de 2014, quando levantou a taça pela primeira vez. Do outro lado, o Palmeiras escreve um novo capítulo em sua história: é a primeira decisão do Verdão na Copa do Brasil Feminina.

Como as equipes se classificaram

A Ferroviária venceu o Bahia por 2 a 0, na noite desta terça-feira (4), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O primeiro gol foi marcado por Rafa Soares, aos oito minutos, e Júlia Beatriz ampliou aos 38.

O Palmeiras carimbou a vaga com autoridade ao golear o São Paulo por 4 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner marcaram os gols da noite, em atuação dominante das Palestrinas.

Palmeiras recebe o Sport pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)

Premiação

A Copa do Brasil Feminina 2025 também chama atenção pelos valores de premiação, que somam até R$ 1,38 milhão para o clube campeão. As equipes recebem cotas progressivas a cada fase: R$ 25 mil na primeira, R$ 35 mil na segunda, R$ 40 mil na terceira, R$ 50 mil nas oitavas de final, R$ 60 mil nas quartas e R$ 70 mil nas semifinais. As finalistas ainda garantem R$ 100 mil pela participação na decisão, além de R$ 500 mil ao vice-campeão e R$ 1 milhão ao grande vencedor.