São Paulo acerta contratação da zagueira Camila Barbosa, ex-Bahia

O São Paulo acertou a contratação da zagueira Camila Barbosa, segundo apurou o Lance!. A defensora paraguaia, de 23 anos, chega ao Tricolor após passagem pelo Bahia e reforça o sistema defensivo da equipe para 2026.

continua após a publicidade

Camila estava no clube nordestino em 2025 e construiu sua formação principalmente no Olimpia, do Paraguai, onde atuou entre 2022 e 2024 e conquistou o Campeonato Paraguaio Feminino. Com 1,78m de altura, a zagueira se destaca pelo jogo aéreo e presença física, além de já ter experiência internacional pela Seleção Paraguaia.

Além do histórico em clubes, Camila integrou o elenco do Paraguai na Copa América Feminina de 2025, ampliando sua bagagem em competições continentais. No São Paulo, ela chega para disputar espaço na defesa e ampliar as opções do elenco visando o calendário cheio de 2026, que inclui competições nacionais como Brasileirão Feminino, Copa do Brasil e Paulistão.

continua após a publicidade

Na tarde desta terça-feira (6), o São Paulo anunciou Mylena Carioca, ex-Ferroviária, como primeiro reforço neste ano.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Camila Barbosa, nova jogadora do São Paulo. (Foto: Bahia EC/Divulgação)

Quem renovou com o São Paulo

O São Paulo avançou no planejamento do elenco ao definir uma série de renovações contratuais para a temporada. Permanecem no clube a defensora Carol Gil, com novo vínculo até dezembro de 2027; a lateral-direita Ravena, que renovou até o fim de 2026; as meio-campistas Vi Amaral, com contrato estendido até 2028, Karla Alves, até 2026, Camilinha, até 2026, e Aline, que segue no Tricolor até dezembro de 2027.

➡️ Elenco feminino do São Paulo se reapresenta enquanto clube prepara anúncios

Também tiveram contratos ampliados a lateral-esquerda Bia Menezes, agora com vínculo até 2027, além das goleiras Anna Bia, que renovou até 2028, e Carlinha, garantida no elenco até o fim de 2026.