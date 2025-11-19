A meio-campista colombiana Yoreli Rincón, camisa 10 do Palmeiras, disputa a final da Copa do Brasil pela primeira vez. Nesta quinta-feira (20), o Palmeiras entra em campo contra a Ferroviária, às 15h30 (horário de Brasília), em Araraquara (SP).

Natural de Piedecuesta, cidade da região metropolitana de Bucaramanga, Yoreli vive sua terceira passagem pelo futebol brasileiro. Em 2012, jogou no XV de Piracicaba, no interior paulista, e depois voltou ao país para defender o Iranduba, do Amazonas. Ela compara as experiências anteriores com a atual.

— Foi muito diferente do que é hoje o futebol brasileiro, do que encontrei hoje no Palmeiras, que é também uma instituição muito maior. Voltar 13 anos depois e ver a evolução que um país como o Brasil teve é muito gratificante para um jogador de futebol. A forma como evoluiu, como apoiam a modalidade, como divulgam o futebol feminino é muito maior do que era há vários anos — analisa a meia.

— Fico muito feliz por voltar a este país que me abriu as portas e que sempre me deu a oportunidade de jogar. Estou muito feliz por estar aqui no Palmeiras e ver a evolução que o futebol feminino teve — completa.

Palmeiras tenta primeiro título da Copa do Brasil contra a Ferroviária

Palmeiras terá adversário duro pela frente, a Araraquara, que busca o bicampeonato. Na temporada, as equipes se enfrentaram em três oportunidades, com duas vitórias alviverdes e uma grená.

— Ah, uma final sempre será difícil! A Ferroviária é um bom time, muito aguerrido, e ainda mais em uma decisão. Todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer ganhar e por isso que sempre as finais são especiais! É um jogo que sempre vai ter um pouco de futebol, um pouco de orgulho e um pouco da vontade de ser campeão — diz Yoreli.

De volta aos gramados após se recuperar de lesão, Rincón elogia a treinadora Rosana Augusto, a qual define como "muito dinâmico e técnico". Ela comenta sobre a preparação.

— O Palmeiras é um time grande que está acostumado a jogar finais, a ganhar as finais, e nós estamos nos preparando para isso, estamos trabalhando para ser campeão! Elas também, claro, e vai ser um jogo bastante disputado. E eu acho que o time que menos cometer erros é quem vai levar a vitória. Esperamos que sejamos nós! — finaliza.

