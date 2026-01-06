A zagueira Kaká, ex-São Paulo, foi anunciada pelo Boston Legacy, dos Estados Unidos. A defensora tinha contrato até 31 de dezembro de 2025 optou por não renovar contrato com o clube paulista, desta forma, chegou como agente livre ao clube para sequência à carreira no futebol norte-americano.

continua após a publicidade

O contrato é de dois anos, com opção de renovação. Ela falou sobre o novo momento.

— Chegar ao Boston Legacy FC representa um passo importante na minha carreira, dentro de um clube ambicioso e que realmente acredita no desenvolvimento de suas jogadoras. Estou animada para vestir a camisa do Boston, contribuir dentro de campo e continuar evoluindo junto com o clube neste novo capítulo — disse Kaká.

➡️ De Amanda Gutierres à treinadora portuguesa: como o Boston Legacy atrai brasileiras

Bastidores do acerto de Kaká com o Legacy

Nos bastidores, o acerto de Kaká com o Boston Legacy foi costurado ao longo de meses e envolveu sondagens ainda enquanto a zagueira defendia o São Paulo. O Lance! apurou que o clube norte-americano já monitorava a atleta antes mesmo do fim da temporada e intensificou os contatos no segundo semestre de 2025, período em que Kaká se consolidou como um dos destaques do Tricolor e ganhou projeção com as convocações para a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

No caso do acerto com Amanda Gutierres, maior venda do futebol feminino brasileiro, as negociações ocorreram ainda na Copa América Feminina, competição que Kaká também esteve com a Amarelinha.

O São Paulo, ciente do interesse internacional, sinalizou interesse em renovar, tentando manter a defensora, que tinha contrato até o fim do ano, o que acabou não se concretizando.

continua após a publicidade

Em 1º de janeiro de 2026, o Lance! conversou com o diretor de recrutamento do Boston Legacy, Edward, que confirmou o momento de construção do elenco e tratou com naturalidade a possibilidade de transferência de brasileiras, especialmente a zagueira Kaká. "Como você pode imaginar, quando estamos construindo um time do zero, surgem muitos vínculos e rumores. Esperamos continuar anunciando jogadoras ao longo das próximas semanas", disse o dirigente, sem citar atletas específicas.

No dia 30 de dezembro, a reportagem perguntou a São Paulo sobre a possibilidade de alguma contrapartida financeira na ida de Kaká ao futebol norte-americano, uma vez que a jogadora não havia renovado contrato, mas não obteve resposta até a publicação. A negociação, portanto, foi concluída como transferência sem custos, com a zagueira seguindo para o Boston Legacy como agente livre.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Brasileiras no Boston Legacy

No novo destino, Kaká terá companhia de outras duas brasileiras no elenco: Laís Araújo e Amanda Gutierres, reforçando a presença do Brasil no projeto que se estrutura para a estreia na elite dos Estados Unidos. A treinadora é a portuguesa Filipa Patão, ex-Benfica, e o time conta com membros da comissão técnica que falam português.

A chegada da zagueira é vista como parte do planejamento esportivo do Boston Legacy, que vem mapeando o mercado sul-americano em busca de atletas experientes e com histórico em competições de alto nível.

Criado em 19 de setembro de 2023, o Boston Legacy tem sede em Boston, no estado de Massachusetts, e se prepara para estrear na NWSL em 2026. A liga passará por uma expansão e contará com 16 clubes, com a entrada de Boston Legacy e Denver Summit como novidades na próxima temporada.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como foi a passagem de Kaká no São Paulo

Kaká, de 26 anos, iniciou a carreira profissional no Minas Brasília, onde atuou entre 2018 e 2021 e ganhou sequência no futebol nacional. Em 2022, passou pelo Santos, clube que defendeu por duas temporadas antes de chegar ao São Paulo, em 2024.

Pelo time paulista, se firmou como opção recorrente na zaga, com presença constante nas competições nacionais e internacionais. Em 2025, disputou 38 partidas e marcou quatro gols. A defensora também soma convocações para a Seleção Brasileira, com participações na Copa América Feminina.

Confira despedida publicada por Kaká nas redes sociais:

Hoje encerro um capítulo muito especial da minha vida. Me despeço do São Paulo FC com o coração transbordando gratidão e orgulho. Foram dois anos intensos, de muitas experiências, desafios, aprendizados e crescimento — como atleta e como pessoa.

Enquanto estive aqui, visti essa camisa com toda a minha vontade, amor e respeito. Em nenhum momento faltaram garra, entrega e trabalho, porque representar esse clube sempre foi uma honra para mim.

Agradeço primeiramente a Deus, por me sustentar, me fortalecer e por tudo o que Ele tem me proporcionado ao longo dessa caminhada. Nada disso seria possível sem Ele.

Meu muito obrigada a todas as atletas, por cada treino, jogo, e batalha dividida. Vocês fizeram essa jornada ainda mais especial. E a todo o staff/comissão técnica, pela dedicação diária, pelos ensinamentos e por acreditarem em mim.

Levo comigo lembranças que ficarão para sempre no meu coração e a certeza de que essa etapa marcou profundamente a minha história. Obrigada por tudo, São Paulo FC.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional