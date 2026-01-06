Real Brasília esclarece cenário financeiro e motivações para desistir do Brasileirão Feminino

A decisão do Real Brasília de não disputar o Brasileirão Feminino Série A1 de 2026 está diretamente ligada ao encerramento do patrocínio master com o Banco de Brasília (BRB), principal fonte de financiamento do projeto nos últimos anos. O clube comunicou oficialmente a desistência após o término do contrato com a instituição financeira, que teve vigência encerrada em dezembro de 2025.

O Real Brasília respondeu aos questionamentos do Lance! e esclareceu pontos centrais sobre o momento vivido pelo clube no futebol feminino, especialmente após o anúncio que impactou a modalidade no Distrito Federal.

Fim do patrocínio

Em relação ao patrocínio com o BRB, o clube informou que a parceria chegou ao fim com o encerramento do contrato ao final de 2025 e que, até o momento, não houve renovação do patrocínio master para a temporada 2026.

Pendências com atletas

Sobre eventuais valores pendentes com atletas, o Real Brasília afirmou que sempre buscou conduzir suas relações contratuais com responsabilidade. Segundo a nota, possíveis pendências estão sendo tratadas dentro dos canais administrativos e jurídicos adequados, em conformidade com os contratos firmados e com a legislação vigente.

Decisão é definitiva?

Questionado sobre o caráter irrevogável da decisão anunciada, o clube explicou que a medida reflete o cenário financeiro e orçamentário atual. A diretoria destacou que a decisão foi tomada de forma responsável, com o objetivo de evitar assumir compromissos que não tenha plena condição de honrar. Ainda de acordo com o Real Brasília, qualquer eventual mudança dependeria de fatos novos e objetivos, o que, neste momento, não está colocado.

Não há atletas com contratos vigentes

Já em relação aos contratos vigentes das atletas, o clube esclareceu que todos os vínculos foram encerrados em novembro, não havendo atualmente contrato ativo com nenhuma jogadora.

Vaga no Brasileirão

Com a vaga aberta, caberá à CBF definir os critérios para a reposição no Brasileirão Feminino de 2026. Se considerado o critério esportivo, a vaga será do Vitória, quinto melhor colocado da Série A2 em 2025.

Camisa do Real Brasília com patrocínio do BRB. (Foto: Real Brasília/Divulgação)

Confira nota na íntegra:

Reforçamos que o Real Brasília tem profundo respeito pela modalidade, pelas atletas, profissionais e pela história construída ao longo desses anos, e que todas as decisões estão sendo tomadas com seriedade, transparência institucional e responsabilidade jurídica.