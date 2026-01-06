Angel City anuncia brasileira Ary Borges: conheça time da NWSL

O Angel City anunciou nesta terça-feira (6) a contratação da atacante brasileira Ary Borges. Ex-Racing Louisville, a jogadora chega ao clube como reforço de peso para a temporada 2026 e atuará ao lado da compatriota Maiara Nieheus.

Ary tem passagens por Centro Olímpico, Sport, São Paulo e Palmeiras. Ela estava no Racing desde 2023 e fez 22 jogos e um gol na última temporada. A meio-campista acumula convocações para a Seleção Brasileira e já esteve em três edições da Copa América Feminina.

— Estou dando um passo importante na minha carreira ao fazer parte de um grande projeto como o Angel City. Também estou muito empolgada para jogar diante dos torcedores, que sempre foram incríveis quando enfrentei o Angel City, então sei que será uma sensação indescritível atuar por eles. Vejo vocês em breve, LA! — disse, em entrevista ao site do clube.

Entre os nomes do elenco está a brasileira Maiara Niehues, meio-campista de 20 anos, natural de Itapiranga (SC). A jogadora chegou ao Angel City em março de 2025, por transferência internacional, após passagem pelo Sporting, de Portugal.

Ary Borges durante aquecimento da Seleção. (Foto: Divulgação/William Anacleto/TB Sports)

Angel City e a trajetória na NWSL

Fundado em 2020 e estreante na National Women's Soccer League (NWSL) em 2022, o Angel City FC é um dos clubes mais jovens do futebol feminino dos Estados Unidos. Sediado em Los Angeles, o time disputa a principal liga feminina do país e tem como marca registrada a forte ligação com a cidade e investimentos em estrutura.

Estádio: BMO Stadium

O Angel City manda seus jogos no BMO Stadium, localizado no Exposition Park, em Los Angeles. O estádio, inaugurado em 2018, tem capacidade para cerca de 22 mil torcedores.

Centro de treinamento e performance

O Angel City treina na California Lutheran University, como parte de uma parceria iniciada em 2022 e renovada em abril de 2024. O acordo permitiu a reforma de uma antiga instalação usada pelo Los Angeles Rams, transformada no maior centro de performance dedicado exclusivamente a um clube da NWSL.

Campanha na NWSL 2025

Na temporada 2025 da NWSL, o Angel City terminou na 11ª colocação, com 27 pontos em 26 jogos. A campanha foi marcada por instabilidade: o time venceu sete partidas, empatou seis e perdeu 13, com 31 gols marcados e 41 sofridos, saldo negativo de dez gols.

O desempenho ficou abaixo da zona de classificação para os playoffs, em um campeonato que teve KC Current, Washington Spirit e Portland Thorns entre os principais destaques. Apesar do investimento em estrutura, o Angel City não conseguiu manter regularidade ao longo da competição.