menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Semifinais da Copa do Brasil Feminina: onde assistir ao vivo

Palmeiras, São Paulo, Bahia e Ferroviária duelam por vagas na decisão

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 04/11/2025
05:24
Palmeiras e São Paulo duelam pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: CBF/Divulgação)
imagem cameraPalmeiras e São Paulo duelam pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: CBF/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A fase decisiva da Copa do Brasil Feminina será nesta terça-feira (4) com dois confrontos e definição dos finalistas. Às 19h, a Ferroviária recebe o Bahia na Fonte Luminosa, enquanto às 21h30, São Paulo e Palmeiras se enfrentam no estádio Moisés Lucarelli.

continua após a publicidade

Relacionadas

Os duelos definem os finalistas da competição, que voltou a ser disputada após oito anos. O confronto entre Ferroviária e Bahia será transmitido pelo N Sports, tanto no YouTube quanto pelo canal fechado, e pelo Sportv. Já o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras, que será realizado em Campinas, terá transmissão exclusiva do Sportv.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ferroviária x Bahia

  • Local: Fonte Luminosa
  • Data: 04/11 (terça-feira)
  • Horário: 19h
  • Onde assistir: Sportv (canal fechado) e N Sports (Youtube e canal fechado)

São Paulo x Palmeiras

  • Local: Moisés Lucarelli
  • Data: 04/11 (terça-feira)
  • Horário: 21h30
  • Onde assistir: Sportv (canal fechado)

Como foram as campanhas até as semifinais

Bahia
O Bahia chegou à semifinal após uma campanha consistente desde a terceira fase. O tricolor baiano eliminou o Grêmio com vitória por 1 a 0 e seguiu avançando ao superar o Atlético-MG nas oitavas de final pelo mesmo placar. Nas quartas, enfrentou o Bragantino, garantindo a vaga nas penalidades.

continua após a publicidade

São Paulo
O São Paulo também se garantiu entre os quatro melhores. Nas oitavas, a equipe venceu o Flamengo por 1 a 0 e, nas quartas de final, derrotou o Corinthians com um placar de 3 a 1, mostrando força ofensiva e garantindo classificação direta para a semifinal.

Palmeiras
O Palmeiras manteve campanha dominante desde a terceira fase, quando bateu o Avaí/Kindermann por 4 a 0. Nas oitavas, venceu o América-MG por 3 a 0 e aplicou 5 a 0 contra o Sport nas quartas de final, confirmando ampla superioridade e garantindo vaga tranquila na semifinal.

continua após a publicidade

Ferroviária
A Ferroviária iniciou a terceira fase com vitória de 5 a 1 sobre o Coritiba. Nas oitavas, eliminou o Vitória com 3 a 0 e, nas quartas de final, surpreendeu o Internacional com triunfo de 2 a 0.

Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Copa do Brasil Feminina vai às semifinais. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias