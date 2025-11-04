Semifinais da Copa do Brasil Feminina: onde assistir ao vivo
Palmeiras, São Paulo, Bahia e Ferroviária duelam por vagas na decisão
A fase decisiva da Copa do Brasil Feminina será nesta terça-feira (4) com dois confrontos e definição dos finalistas. Às 19h, a Ferroviária recebe o Bahia na Fonte Luminosa, enquanto às 21h30, São Paulo e Palmeiras se enfrentam no estádio Moisés Lucarelli.
Os duelos definem os finalistas da competição, que voltou a ser disputada após oito anos. O confronto entre Ferroviária e Bahia será transmitido pelo N Sports, tanto no YouTube quanto pelo canal fechado, e pelo Sportv. Já o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras, que será realizado em Campinas, terá transmissão exclusiva do Sportv.
Ferroviária x Bahia
- Local: Fonte Luminosa
- Data: 04/11 (terça-feira)
- Horário: 19h
- Onde assistir: Sportv (canal fechado) e N Sports (Youtube e canal fechado)
São Paulo x Palmeiras
- Local: Moisés Lucarelli
- Data: 04/11 (terça-feira)
- Horário: 21h30
- Onde assistir: Sportv (canal fechado)
Como foram as campanhas até as semifinais
Bahia
O Bahia chegou à semifinal após uma campanha consistente desde a terceira fase. O tricolor baiano eliminou o Grêmio com vitória por 1 a 0 e seguiu avançando ao superar o Atlético-MG nas oitavas de final pelo mesmo placar. Nas quartas, enfrentou o Bragantino, garantindo a vaga nas penalidades.
São Paulo
O São Paulo também se garantiu entre os quatro melhores. Nas oitavas, a equipe venceu o Flamengo por 1 a 0 e, nas quartas de final, derrotou o Corinthians com um placar de 3 a 1, mostrando força ofensiva e garantindo classificação direta para a semifinal.
Palmeiras
O Palmeiras manteve campanha dominante desde a terceira fase, quando bateu o Avaí/Kindermann por 4 a 0. Nas oitavas, venceu o América-MG por 3 a 0 e aplicou 5 a 0 contra o Sport nas quartas de final, confirmando ampla superioridade e garantindo vaga tranquila na semifinal.
Ferroviária
A Ferroviária iniciou a terceira fase com vitória de 5 a 1 sobre o Coritiba. Nas oitavas, eliminou o Vitória com 3 a 0 e, nas quartas de final, surpreendeu o Internacional com triunfo de 2 a 0.
