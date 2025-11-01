Goleira do Corinthians defende pênalti, e Brasil se classifica à semi da Copa do Mundo feminina sub-17
Destaque à goleira Ana Morganti, do Corinthians, que defendeu uma cobrança
A Seleção Brasileira Feminina sub-17 está na semifinal da Copa do Mundo da categoria. A classificação veio neste sábado com o Brasil derrotando o Canadá nos pênaltis por 5 a 4, pelas quartas de final da competição, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos.
É a primeira vez que a equipe chega às semifinais da competição na história. Grande destaque da partida foi Ana Morganti, goleira do Corinthians, que defendeu a primeira cobrança das canadenses. As brasileiras converteram todas as cobranças, com Gabi Push, Gi Iseppe, Kaylane, Pepê e Andreyna.
No tempo normal, as duas seleções não conseguiram marcar mesmo tendo criado boas chances. A melhor oportunidade do Brasil foi aos 39 minutos do primeiro tempo, mas a bola passou no canto esquerdo do gol do Canadá. Na segunda etapa, aos 40 minutos, a seleção feminina também teve boa oportunidade, mas foi desperdiçada. Com o empate, a decisão da vaga foi para os pênaltis.
Próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo sub-17
Com a vitória deste sábado, o Brasil irá enfrentar a Coreia do Norte, que derrotou o Japão por 5 a 1 neste sábado. O confronto será realizado na próxima quarta-feira, dia 5.
Caminho da Seleção Brasileira Feminina na competição
Para chegar às quartas de final, o Brasil contou com a vitória sobre a China por 3 a 0 nas oitavas. Na fase de grupos, a equipe teve jogos equilibrados e boas atuações, terminando em segundo lugar do Grupo A: uma vitória sobre o Marrocos por 3 a 0, empate com a Costa Rica em 1 a 1 e uma derrota para a Itália por 4 a 3.
