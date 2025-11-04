Vivendo grande temporada com a camisa do Palmeiras, a meio-campista Brena não esconde o objetivo da equipe: chegar à final da Copa do Brasil Feminina e lutar pelo título inédito. As palestrinas entram em campo nesta terça-feira (4), contra o São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

— A gente vem em uma sequência importante, crescendo como equipe e individualmente também. Sabemos que agora cada detalhe faz diferença, ainda mais em uma semifinal e em um clássico — afirmou a meia Brena, destacando o momento do Palmeiras antes do confronto decisivo o rival.

Brena marcou nove gols e deu três assistências em jogos oficiais na temporada e é a vice-artilheira do Verdão, atrás de Amanda Gutierres. Recentemente, a equipe trocou de comando técnico e está em seu segundo jogo com a treinadora Rosana Augusto.

Palmeiras quer fechar o ano com título

O duelo vale vaga na final da Copa do Brasil Feminina, competição que voltou ao calendário nacional após oito anos. O Verdão chega embalado e com o elenco confiante para o clássico, considerado um dos pontos altos da temporada.

— Trabalhamos bastante durante a semana, estudamos o São Paulo e chegamos muito focadas pra fazer um grande jogo. É o momento de colocar em prática tudo o que a gente vem construindo e buscar essa vaga na final — completou a camisa 7.

Com o Paulistão e a Copa do Brasil como metas principais no fim do ano, o Palmeiras trata a semifinal como prioridade. Brena reforçou o comprometimento do grupo e o desejo de encerrar a temporada com título.

— Nós sabemos da importância da Copa do Brasil, principalmente por ser uma das competições que ainda temos na temporada, junto com o Paulista. Então, o nosso foco está totalmente voltado pra isso. O grupo está muito determinado, confiante e com muita vontade de chegar à final. Vamos lutar do início ao fim pra conquistar esse resultado e dar mais um passo em busca do título — concluiu.