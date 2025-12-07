Dominante, Palmeiras goleia Corinthians e abre vantagem na final do Paulistão Feminino
Palestrinas venceram jogo de ida por 5 a 1 na manhã deste domingo (7)
O Palmeiras venceu o Corinthians por 5 a 1 na manhã deste domingo (7), na Arena Barueri, em Barueri (SP), no jogo de ida da final do Paulistão Feminino. O gols foram marcados por Brena (2x), Amanda Gutierres, Raíssa Bahia e Fê Palermo, para o Verdão, e Pati Maldaner marcou contra.
A volta será no próximo dia 14 de dezembro, às 10h (de Brasília), com mando do Corinthians. A diretoria alvinegra ainda definirá o estádio.
Como foi a vitória do Palmeiras
As Palestrinas começaram em alta rotação. Com mais posse, intensidade e objetividade, o time de Rosana Augusto adiantou as linhas, sufocou a saída de bola corintiana e venceu praticamente todos os duelos no meio-campo. O Corinthians demorou a entender o jogo; o Palmeiras, não.
Aos 10 minutos, veio o primeiro golpe. Andressinha lançou Amanda Gutierres, que acelerou a jogada e encontrou Tainá Maranhão. A atacante ganhou no corpo de Mariza e serviu Brena, livre na área. A camisa 7 bateu firme, sem chance para Lelê, e abriu o placar.
O Corinthians tentou responder, mas sem a mesma coordenação que mostrou contra o São Paulo. Ainda assim, teve uma grande chance: Jhonson recebeu passe açucarado de Day Rodrígues, driblou a pressão e finalizou tirando de Kate Tapia, mas a bola foi para fora.
A leitura ofensiva do Palmeiras, porém, era superior. Aos 25 minutos, Amanda Gutierres ampliou ao receber de Brena dentro da área. Mesmo cercada por duas defensoras, girou e bateu no canto: 2 a 0.
Leve, dominante e com muito volume ofensivo, o Palmeiras continuou pressionando. Tainá Maranhão ainda teve boa oportunidade, finalizando por cima do gol.
O terceiro saiu já nos acréscimos da etapa inicial. Após jogada de bola parada, a bola sobrou para Brena, novamente com muita liberdade. Ela dominou com calma e finalizou no canto, anotando o 3 a 0 antes do intervalo e coroando uma atuação de autoridade.
O segundo tempo iniciou com mudanças do lado alvinegro. Lucas Piccinato promoveu a entrada de Gabi Zanotti, Érika e Juliete, e o Timão encaixou melhor, mas foi o Palmeiras quem marcou. Raíssa Bahia fez grande jogada individual e abriu 4 a 0 aos 12 minutos.
Aos 33, Pati Maldaner, na tentativa de cortar, marcou contra a própria meta. Intenso do início ao fim, o Verdão ainda ampliou aos 45 do segundo tempo: após cobrança de falta de Amanda Gutierres, Lelê espalmou e Fê Palermo, dentro da área, fez 5 a 1 e fechou a conta.
FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS 5 X 1 CORINTHIANS
- Final do Paulistão Feminino – jogo de ida
- 📅 Data: domingo, 7 de dezembro
- ⏰ Horário: 11h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
- Público: 1.492 torcedores
- Gols: Brena (10' 1T), Amanda Gutierres (25' 1T), Brena (51' 1T), Raíssa Bahia (12' 2T), Pati Maldaner (33'2T) e Fê Palermo (45' 2T)
CORINTHIANS: Lelê; Thaís Regina (Érika), Thaís Ferreira, Mariza; Day Rodríguez, Andressa Alves (Gabi Zanotti), Duda Sampaio (Letícia Monteiro), Vic Albuquerque (Ivana Fuso) e Tamires (Juliete); Jaqueline e Jhonson (Ariel Godoi). Técnico: Lucas Piccinato.
PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Brena (Isadora), Andressinha (Espinales) e Raíssa Bahia; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.
