O Santos chega para o clássico contra o Corinthians neste sábado (20), pelo Paulistão Feminino, com um longo jejum no retrospecto recente diante do rival: são 11 jogos sem vencer. As equipes duelam se enfrentam às 11h, no Estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha, pela 9ª rodada da competição.

A última vitória santista sobre as Brabas foi em 2 de maio de 2021, por 2 a 1, no Brasileirão. Desde então, foram 11 encontros entre as equipes, com ampla vantagem corintiana: 10 vitórias e apenas um empate, registrado em junho de 2024, pelo estadual.

Retrospecto

O histórico recente mostra a força do Corinthians no duelo: em 26 confrontos oficiais, as Brabas venceram 16 vezes, contra 6 triunfos do Peixe e 4 empates. Jogando em casa, o retrospecto também é favorável às corintianas, com 8 vitórias em 14 partidas.

No último encontro entre as equipes, em 14 de maio deste ano, o Corinthians venceu por 3 a 0, pela 2ª rodada do Paulistão Feminino.

Como chegam as equipes

As equipes vivem momentos distintos nesta temporada. O Corinthians é heptcampeão brasileiro, vencendo o Cruzeiro e se preparando para a disputa da Libertadores Feminina, em outubro.

As Sereias da Vila, por sua vez, foram campeãs da Série A2 e garantiram retorno à elite do futebol feminino nacional.

Ingressos à venda para Corinthians x Santos

Os ingressos já estão à venda de forma exclusiva pela plataforma Fiel Torcedor, sem bilheteria física. A comercialização começou nesta quarta-feira (17), com desconto de até 22% para sócios adimplentes. Os valores variam entre R$ 23 (arquibancadas Sul e Leste) e R$ 35 (numerada Norte). Cada CPF pode adquirir apenas um bilhete, mediante cadastro de biometria facial.

A abertura dos portões será às 9h, com orientações para que os torcedores cheguem cedo e utilizem pagamentos sem contato dentro do estádio. A partida também soma pontos para o programa de fidelidade.