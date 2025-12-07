O Palmeiras chega à reta final da temporada com uma engrenagem ofensiva muito clara e altamente produtiva. O trio formado por Amanda Gutierres, Brena e Tainá Maranhão se consolidou como a principal força finalizadora da equipe de Rosana Augusto. Juntas, elas somam 43 gols em 2025 (Amanda 23, Brena 11, Tainá 9).

Comparando com os 102 gols marcados pelo Palmeiras no ano, o impacto impressiona: o trio é responsável por 42% de todos os gols da equipe em todas as competições.

Quem são os destaques do Palmeiras feminino

Amanda Gutierres vive sua temporada mais completa com a camisa alviverde. São 23 gols que a colocam como referência técnica e física do ataque. Ela se despede da equipe no próximo domingo (14), após o jogo do Paulistão Feminino, para defender o Boston Legacy, dos EUA, em 2026.

Amanda Gutierres comemora gol pelo Palmeiras no Brasileirão Feminino (Foto: Fábio Menotti/Palmeiras)

Brena, com 11 gols, é o elo entre criação e finalização. Sua chegada à área e leitura de espaços fazem dela uma meia que desequilibra. Além disso, tem sido protagonista em jogos grandes, como no dérbi da semifinal, quando marcou duas vezes e conduziu a equipe a uma vantagem de 3 gols para o jogo da volta.

Brena comemora gol pelo Palmeiras. (Foto: Fábio Menotti/Palmeiras)

Tainá Maranhão, autora de 9 gols, oferece profundidade e velocidade. Sua capacidade de atacar espaços e quebrar linhas adversárias é essencial para o modelo de intensidade e verticalidade implementado por Rosana Augusto. É uma jogadora que abre caminhos para as companheiras e mantém o ritmo alto do ataque.

