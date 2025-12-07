Palmeiras e Corinthians escalados para final do Paulistão Feminino; veja titulares
Equipes se enfrentam pelo jogo de ida da Semifinal do Paulistão Feminino
Palmeiras e Corinthians terão força máxima para o clássico deste domingo (7), às 11h (horário de Brasília), pelo jogo de ida do Paulistão Feminino. A bola rola na Arena Barueri, em Barueri (SP), e conta com transmissão na tv e no streaming: TV Globo, SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play.
O técnico Lucas Piccinato escala a equipe com Lelê; Thaís Regina, Thaís Ferreira, Mariza; Day Rodríguez, Andressa Alves, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Jaqueline e Jhonson. Gabi Zanotti começa no banco de reservas.
Já Rosana Augusto vem com Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Brena, Andressinha e Raíssa Bahia; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. São desfalques Ana Flávia, Dudinha, Lais Estevam, Laís Melo e Natascha, que se recuperam de lesão no Ligamento Cruzado Anterior. Victoria Liss passa por transição.
FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS X CORINTHIANS
- Final do Paulistão Feminino – jogo de ida
- 📅 Data: domingo, 7 de dezembro
- ⏰ Horário: 11h (horário de Brasília)
- Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
- 📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
CORINTHIANS: Lelê; Thaís Regina, Thaís Ferreira, Mariza; Day Rodríguez, Andressa Alves, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Brena, Andressinha e Raíssa Bahia; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.
