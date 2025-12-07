menu hamburguer
Palmeiras e Corinthians escalados para final do Paulistão Feminino; veja titulares

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida da Semifinal do Paulistão Feminino

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/12/2025
10:18
Arena Barueri
Corinthians e Palmeiras se enfrentam na final do Paulistão Feminino. (Foto: Divulgação / Arena Barueri)
Palmeiras e Corinthians terão força máxima para o clássico deste domingo (7), às 11h (horário de Brasília), pelo jogo de ida do Paulistão Feminino. A bola rola na Arena Barueri, em Barueri (SP), e conta com transmissão na tv e no streaming: TV Globo, SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play.

O técnico Lucas Piccinato escala a equipe com  Lelê; Thaís Regina, Thaís Ferreira, Mariza; Day Rodríguez, Andressa Alves, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Jaqueline e Jhonson. Gabi Zanotti começa no banco de reservas.

Já Rosana Augusto vem com Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Brena, Andressinha e Raíssa Bahia; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. São desfalques Ana Flávia, Dudinha, Lais Estevam, Laís Melo e Natascha, que se recuperam de lesão no Ligamento Cruzado Anterior. Victoria Liss passa por transição.

FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS X CORINTHIANS

  • Final do Paulistão Feminino – jogo de ida
  • 📅 Data: domingo, 7 de dezembro
  • Horário: 11h (horário de Brasília)
  • Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
  • 📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play

ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS: Lelê; Thaís Regina, Thaís Ferreira, Mariza; Day Rodríguez, Andressa Alves, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Brena, Andressinha e Raíssa Bahia; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.

Corinthians e Palmeiras participaram de torneio amador nos EUA. (Foto: Diulgação/CBF)
Corinthians e Palmeiras decidem o Paulistão Feminino. (Foto: Diulgação/CBF)

