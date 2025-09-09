Na semana de decisão do título do Brasileirão Feminino, o futuro de Lelê no Corinthians segue indefinido. O Lance! apurou que a goleira ainda não foi chamada para negociar a renovação, embora a possibilidade de extensão contratual não esteja descartada pela diretoria alvinegra. A arqueira tem vínculo com o Timão até 31 de dezembro de 2025 e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.

Enquanto isso, o staff da atleta já se movimenta no mercado e chegou a oferecer a jogadora para outros clubes, inclusive rivais diretos. O objetivo seria garantir mais tempo em campo e aumentar as chances de retorno à Seleção Brasileira.

No Santos, a informação é de que Lelê foi, de fato, oferecida, o que reforça a chance de saída do Timão. Já no Cruzeiro, adversário da grande final do Brasileirão A1, os valores pedidos foram considerados “surreais” e a negociação não avançou.

A reportagem entrou em contato com Corinthians e Cruzeiro sobre o assunto. O clube do Parque São Jorge informou que não comenta especulações, enquanto a equipe mineira declarou que “Lelê é uma grande atleta e profissional, mas não há nenhuma negociação em andamento”.

Momento no Timão

Aos 31 anos, Lelê se recuperou de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) sofrida na última temporada. Apesar do retorno, voltou a sentir desconforto e passou mais um tempo sob cuidados médicos, e Nicole assumiu a posição no gol.

Na atual temporada, disputou apenas quatro partidas com a camisa do Corinthians. Em março, esteve em campo contra Grêmio, Cruzeiro e São Paulo. Sua última atuação como titular foi em 21 de agosto, na vitória por 3 a 0 sobre o Realidade Jovem, pelo Campeonato Paulista.

Lelê com a camisa do Corinthians

Até o momento, a goleira Lelê foi relacionada em 165 jogos pelo Corinthians, sendo 163 como titular. Nesse período, conquistou 126 vitórias, 26 empates e 13 derrotas, alcançando um aproveitamento de 81,62%. Os números são do portal "Meu Timão".

Com a camisa alvinegra, soma 14 títulos: quatro Libertadores (2017, 2019, 2023 e 2024), quatro Campeonatos Brasileiros (2018, 2020, 2022 e 2023), três Paulistas (2019, 2020 e 2023), uma Supercopa (2023), uma Copa Paulista (2022) e uma Copa do Brasil (2016).

