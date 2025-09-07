menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians busca o sétimo título do Brasileirão Feminino; confira o retrospecto em finais

Brabas buscam manter hegemonia na competição

Jogadoras do Corinthians comemoram título do Brasileirão Feminino na Neo Química Arena (Foto: Alan Morici/AGIF)
imagem cameraogadoras do Corinthians comemoram título do Brasileirão Feminino na Neo Química Arena (Foto: Alan Morici/AGIF)
Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/09/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians entra em campo neste domingo (7), contra o Cruzeiro, na Arena Independência, às 10h30 (horário de Brasília), em busca do heptacampeonato do Brasileirão Feminino. O histórico das Brabas em decisões é amplamente favorável: são seis conquistas em oito finais disputadas.

continua após a publicidade

Relacionadas

Com 75% de aproveitamento em finais, o Corinthians já levantou a taça em 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. As únicas duas vezes em que ficou com o vice-campeonato foram em 2017 e 2019, quando Santos e Ferroviária ficaram com a taça, respectivamente. Desde então, houve hegemonia do time do Parque São Jorge.

 A volta será na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), no próximo domingo, 14 de setembro, também às 10h30, com mando do Corinthians. Na ocasião, será definido o campeão nacional desta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians em decisões do Brasileirão Feminino

O Corinthians é o clube mais vitorioso da história do Brasileirão Feminino. Desde 2017, quando retomou o investimento na modalidade, o Timão esteve presente em todas as finais da competição, consolidando uma hegemonia no futebol feminino nacional.

➡️ Conheça a Fiel Fazendinha, torcida do Corinthians que mobiliza caravana para final do Brasileirão Feminino

Retrospecto do Corinthians em finais do Brasileirão Feminino

  • 2017 – Santos campeão, Corinthians vice
  • 2018Corinthians campeão, Rio Preto vice
  • 2019 – Ferroviária campeão, Corinthians vice
  • 2020Corinthians campeão, Kindermann vice
  • 2021Corinthians campeão, Palmeiras vice
  • 2022Corinthians campeão, Internacional vice
  • 2023Corinthians campeão, Ferroviária vice
  • 2024Corinthians campeão, São Paulo vice

➡️ Técnico do Corinthians elogia o Cruzeiro, adversário na final do Brasileirão Feminino

BRASILEIRO A FEMININO 2024, CORINTHIANS X SAO PAULO
SP - SAO PAULO - 22/09/2024 - BRASILEIRO A FEMININO 2024, CORINTHIANS X SAO PAULO -jogadoras do Corinthians comemoram titulo durante partida contra o Sao Paulo no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A Feminino 2024. Foto: Alan Morici/AGIF

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias