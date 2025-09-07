O Corinthians entra em campo neste domingo (7), contra o Cruzeiro, na Arena Independência, às 10h30 (horário de Brasília), em busca do heptacampeonato do Brasileirão Feminino. O histórico das Brabas em decisões é amplamente favorável: são seis conquistas em oito finais disputadas.

Com 75% de aproveitamento em finais, o Corinthians já levantou a taça em 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. As únicas duas vezes em que ficou com o vice-campeonato foram em 2017 e 2019, quando Santos e Ferroviária ficaram com a taça, respectivamente. Desde então, houve hegemonia do time do Parque São Jorge.

A volta será na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), no próximo domingo, 14 de setembro, também às 10h30, com mando do Corinthians. Na ocasião, será definido o campeão nacional desta temporada.

Corinthians em decisões do Brasileirão Feminino

O Corinthians é o clube mais vitorioso da história do Brasileirão Feminino. Desde 2017, quando retomou o investimento na modalidade, o Timão esteve presente em todas as finais da competição, consolidando uma hegemonia no futebol feminino nacional.

Retrospecto do Corinthians em finais do Brasileirão Feminino

2017 – Santos campeão, Corinthians vice

– Santos campeão, 2018 – Corinthians campeão , Rio Preto vice

– , Rio Preto vice 2019 – Ferroviária campeão, Corinthians vice

– Ferroviária campeão, 2020 – Corinthians campeão , Kindermann vice

– , Kindermann vice 2021 – Corinthians campeão , Palmeiras vice

– , Palmeiras vice 2022 – Corinthians campeão , Internacional vice

– , Internacional vice 2023 – Corinthians campeão , Ferroviária vice

– , Ferroviária vice 2024 – Corinthians campeão, São Paulo vice

