Corinthians conhece data de estreia na Libertadores Feminina; veja jogos
Brabas estreiam em 2 de outubro
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians estreia na CONMEBOL Libertadores Feminina 2025 em busca de mais um título continental. A equipe está no Grupo A, ao lado do Always Ready (Bolívia), do representante do Equador e do representante da Colômbia 2.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Com recorde de público, Cruzeiro e Corinthians empatam na ida da final do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino07/09/2025
- Futebol Feminino
Jogadoras de Corinthians e Cruzeiro criticam arbitragem da final do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino07/09/2025
- Futebol Feminino
Corinthians busca o sétimo título do Brasileirão Feminino; confira o retrospecto em finais
Futebol Feminino07/09/2025
O torneio será ocorre em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 2 e 18 de outubro. A competição acontece no estádio Florencio Sola e no estádio Novo Francisco Urbano.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Jogos do Corinthians na Libertadores Feminina
Corinthians x Representante do Equador
- Data: 2 de outubro (quarta-feira)
- Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- Local: Buenos Aires – Estádio de Banfield
Corinthians x Always Ready (BOL)
- Data: 5 de outubro (sábado)
- Horário: 20h00 (horário de Brasília)
- Local: Buenos Aires – Estádio de Banfield
Representante da Colômbia 2 x Corinthians
- Data: 8 de outubro (terça-feira)
- Horário: 20h00 (horário de Brasília)
- Local: Buenos Aires – Estádio de Banfield
➡️ Conmebol divulga tabela da Libertadores Feminina 2025
Possíveis confrontos na fase final
Caso avance às quartas de final, o Corinthians enfrentará uma equipe do Grupo B, que conta com Boca Juniors (Argentina), Ferroviária (Brasil), Alianza Lima (Peru) e Adiffem (Venezuela).
- Quartas de final: 11 ou 12 de outubro
- Semifinais: 14 ou 15 de outubro
- Final: 18 de outubro
➡️ Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores Feminina 2026; veja detalhes
Premiação da Libertadores Feminina
O torneio tem recebido um aumento significativo em sua premiação nos últimos anos. Em 2024, a Conmebol anunciou um aumento no valor distribuído aos clubes em 2025, totalizando US$ 3,65 milhões em prêmios.
Cada time arrecadará US$ 50 mil pela participação na fase de grupos. Não há premiação para etapas seguintes, de forma que apenas os três primeiros colocados serão recompensados pela campanha. O campeão leva US$ 2 milhões, o vice, US$ 600 mil, e o terceiro, US$ 250 mil. Em 2024, o Corinthians embolsou US$ 2.05 milhões.
- Matéria
- Mais Notícias