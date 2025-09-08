O Corinthians estreia na CONMEBOL Libertadores Feminina 2025 em busca de mais um título continental. A equipe está no Grupo A, ao lado do Always Ready (Bolívia), do representante do Equador e do representante da Colômbia 2.

O torneio será ocorre em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 2 e 18 de outubro. A competição acontece no estádio Florencio Sola e no estádio Novo Francisco Urbano.

Jogos do Corinthians na Libertadores Feminina

Corinthians x Representante do Equador

Data: 2 de outubro (quarta-feira)

Horário: 16h00 (horário de Brasília)

Local: Buenos Aires – Estádio de Banfield

Corinthians x Always Ready (BOL)

Data: 5 de outubro (sábado)

Horário: 20h00 (horário de Brasília)

Local: Buenos Aires – Estádio de Banfield

Representante da Colômbia 2 x Corinthians

Data: 8 de outubro (terça-feira)

Horário: 20h00 (horário de Brasília)

Local: Buenos Aires – Estádio de Banfield

Possíveis confrontos na fase final

Caso avance às quartas de final, o Corinthians enfrentará uma equipe do Grupo B, que conta com Boca Juniors (Argentina), Ferroviária (Brasil), Alianza Lima (Peru) e Adiffem (Venezuela).

Quartas de final: 11 ou 12 de outubro

Semifinais: 14 ou 15 de outubro

Final: 18 de outubro

Premiação da Libertadores Feminina

O torneio tem recebido um aumento significativo em sua premiação nos últimos anos. Em 2024, a Conmebol anunciou um aumento no valor distribuído aos clubes em 2025, totalizando US$ 3,65 milhões em prêmios.

Cada time arrecadará US$ 50 mil pela participação na fase de grupos. Não há premiação para etapas seguintes, de forma que apenas os três primeiros colocados serão recompensados pela campanha. O campeão leva US$ 2 milhões, o vice, US$ 600 mil, e o terceiro, US$ 250 mil. Em 2024, o Corinthians embolsou US$ 2.05 milhões.

