menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians conhece data de estreia na Libertadores Feminina; veja jogos

Brabas estreiam em 2 de outubro

Jogadoras do Corinthians comemoram gol contra o Cruzeiro na final do Brasileirão Feminino
imagem cameraJogadoras do Corinthians comemoram gol contra o Cruzeiro na final do Brasileirão Feminino. (Foto: CBF/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/09/2025
12:53
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians estreia na CONMEBOL Libertadores Feminina 2025 em busca de mais um título continental. A equipe está no Grupo A, ao lado do Always Ready (Bolívia), do representante do Equador e do representante da Colômbia 2.

continua após a publicidade

Relacionadas

O torneio será ocorre em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 2 e 18 de outubro. A competição acontece no estádio Florencio Sola e no estádio Novo Francisco Urbano.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Jogos do Corinthians na Libertadores Feminina

Corinthians x Representante do Equador

  • Data: 2 de outubro (quarta-feira)
  • Horário: 16h00 (horário de Brasília)
  • Local: Buenos Aires – Estádio de Banfield

Corinthians x Always Ready (BOL)

  • Data: 5 de outubro (sábado)
  • Horário: 20h00 (horário de Brasília)
  • Local: Buenos Aires – Estádio de Banfield

Representante da Colômbia 2 x Corinthians

  • Data: 8 de outubro (terça-feira)
  • Horário: 20h00 (horário de Brasília)
  • Local: Buenos Aires – Estádio de Banfield

➡️ Conmebol divulga tabela da Libertadores Feminina 2025

Possíveis confrontos na fase final

Caso avance às quartas de final, o Corinthians enfrentará uma equipe do Grupo B, que conta com Boca Juniors (Argentina), Ferroviária (Brasil), Alianza Lima (Peru) e Adiffem (Venezuela).

continua após a publicidade
  • Quartas de final: 11 ou 12 de outubro
  • Semifinais: 14 ou 15 de outubro
  • Final: 18 de outubro

➡️ Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores Feminina 2026; veja detalhes

Premiação da Libertadores Feminina

O torneio tem recebido um aumento significativo em sua premiação nos últimos anos. Em 2024, a Conmebol anunciou um aumento no valor distribuído aos clubes em 2025, totalizando US$ 3,65 milhões em prêmios.

Cada time arrecadará US$ 50 mil pela participação na fase de grupos. Não há premiação para etapas seguintes, de forma que apenas os três primeiros colocados serão recompensados pela campanha. O campeão leva US$ 2 milhões, o vice, US$ 600 mil, e o terceiro, US$ 250 mil. Em 2024, o Corinthians embolsou US$ 2.05 milhões.

continua após a publicidade
Jogadoras do Corinthians comemoram gol na semifinal do Brasileirão Feminino
Jogadoras do Corinthians comemoram gol na semifinal do Brasileirão Feminino (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias