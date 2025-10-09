O treinador Arthur Elias divulgou nesta quinta-feira (9) a convocação da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos contra Inglaterra e Itália. A lista foi anunciada no novo escritório da CBF, em Miami (EUA), com transmissão ao vivo pela CBF TV.

Entre as novidades estão: Tainá Maranhão, do Palmeiras, e Isabela, do PSG e ex-Cruzeiro. Também houve retorno de Bruninha (Gotham), Thaís Ferreira (Corinthians), Laís Estevam (Palmeiras), Bia Zaneratto (Kansas) e Ludmila (Chicago).

O Brasil fará dois amistosos na Europa neste mês de outubro. O primeiro será contra a Inglaterra, no dia 25, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, o Brasil encara a Itália, em 28 de outubro, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

Confira a lista de convocadas

GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo)

Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo) ZAGUEIRAS: Tarciane (Lyon), Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (Cruzeiro), Vitória Calhau (Cruzeiro) e Mariza (Corinthians)

Tarciane (Lyon), Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (Cruzeiro), Vitória Calhau (Cruzeiro) e Mariza (Corinthians) LATERAIS: Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG))

Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG)) MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Laís Estevam (Palmeiras) e Ary Borges (Racing Louisville FC)

Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Laís Estevam (Palmeiras) e Ary Borges (Racing Louisville FC) ATACANTES: Gio (Atlético de Madrid), Luany (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres-MEX), Dudinha (San Diego Wave), Ludmila (Chicago), Amanda Gutierres (Palmeiras), Bia Zaneratto (Kansas) e Tainá Maranhão (Palmeiras)

