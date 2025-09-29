As jogadoras brasileiras foram destaque no futebol feminino internacional neste fim de semana (27/28). Na França, Isabela estreou pelo PSG diante das Lyonnes, de Tarciane, que marcou seu primeiro gol. Quem também desencantou foi Dudinha, pelo San Diego Wave. Ainda nos EUA, Lorena estabeleceu novo recorde na NWSL.

O Lance! reuniu os principais resultados e notícias do futebol feminino internacional. Confira abaixo os destaques dos jogos de sexta (26), sábado (27) e domingo (28). Veja o vídeo abaixo:

NWSL: Dudinha desencanta, Pride vence e Lorena bate recorde

No primeiro jogo 22ª rodada da NWSL, na sexta-feira (28) o Kansas City Current atropelou o Chicago Stars por 4 a 1. Com direito a assistência de Bia Zaneratto, Debinha abriu o placar, que seria ampliado por Bia no segundo tempo. Mesmo com o gol sofrido, Lorena estabeleceu um novo recorde na NWSL ao ficar 870 minutos sem ser vazada.

Mais tarde foi a vez de Dudinha balançar as redes e marcar o seu primeiro gol pelo San Diego, mas não conseguiu evitar a derrota do time para o Pride, que encerrou um jejum de nove jogos sem vencer. A partida terminou 2 a 1 para a equipe de Orlando.

No mesmo dia, o Gotham emplacou o sexto jogo de invencibilidade ao vencer o Portland Thorns por 3 a 0. Apesar da boa sequência, a condição de Bruninha preocupa. Depois de uma dividida com Olivia Moultrie, a lateral caiu com dores na panturrilha esquerda e precisou ser substituida.

Na briga pela artilharia da temporada regular, Temwa Chawinga fez seu 14º gol e ultrapassou Esther González, assumindo a liderança. A brasileira Ludmila vem em terceiro, com 10 gols.

Lorena em campo pelo KC Current, na NWSL (Foto: Reprodução/KC Current)

Liga F: Barcelona não goleia e Monica marca para Madrid CFF

Na 5ª rodada da Liga F, o Barcelona não goleou pela primeira vez nesta temporada, vencendo o Espanyol por 2 a 0 no clássico catalão. As autoras dos gols de sábado (27) foram Ewa Pajor, ganhadora do troféu Gerd Muller na Bola de Ouro, e Alexia Putellas.

Por outro lado, o Atlético de Madrid segue encantando e venceu por 4 a 0 o Granada, no domingo (28). Fiamma Benítez foi o destaque do jogo com dois gols, um com assistência de Luany, que foi titular ao lado de Gio e Lauren. Com o resultado, se firmou na segunda colocação, com 13 pontos, dois a menos que o Barça.

O Madrid CFF venceu o Deportivo La Coruña por 2 a 1, com gol importante da zagueira Mônica Hickmann, que marcou de pênalti para abrir o placar. Já o Real Madrid, que teve pela primeira vez na temporada a dupla de brasileiras na lateral, empatou sem gols com o Tenerife. O Levante, de Emily Lima, perdeu para o Eibar e ainda não conseguiu vencer na Liga F 2025/26.

Mônica Hickmann comemora gol pelo Madrid CFF no Espanhol Feminino (Foto: Reprodução/Madrid CFF)

Inglês Feminino: Nunes lesionada e Beever-Jones marca de novo

Na quarta rodada da WSL (Women's Super League), Arsenal e Aston Villa empataram em 1 a 1. Na sexta-feira (26), a atacante Gabi Nunes publicou em suas redes sociais o motivo de sua ausência nos jogos do Villa, uma cirurgia para tratar uma hérnica de disco.

A outra brasileira da liga, Kerolin, não foi relacionada para a vitória do Manchester City, por 4 a 1, sobre o London City. Bunny Shaw, Miedema e Blindkilde marcaram na goleada. Em terceiro, está a um ponto do United, que derrotou o Liverpool, e a três do Chelsea, que venceu o West Ham por 4 a 0.

Aggie Beever-Jones marcou novamente pelos Blues e soma quatro gols na temporada, assim como Melvine Malard, dos Devils. Bunny Shaw, Maanum (Arsenal) e Vignola (Everton), vem em seguida com três.

Francês Feminino: Tarciane faz o primeiro e Isabela estreia em derrota do PSG

Na Premère Ligue, teve estreia e gol brasileiro. Na vitória por 6 a 1 do Lyonnes sobre o PSG, Tarciane, que jogou de lateral, teve grande atuação e marcou de cabeça para abrir o placar. Do outro lado, Isabela, ex-Cruzeiro, entrou no segundo tempo e estreou com a camisa parisiense.

Mexicano Feminino: Jheniffer marca duas vezes pelo Tigres

Na Liga Mexicana, o Tigres venceu o León por 9 a 0, com dois gols de Jheniffer, ex-jogadora do Corinthians. A atacante soma seis gols em oito jogos na temporada e o clube é o atual líder do campeonato.

